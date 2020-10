Pandemia muuttaa työtä, taloutta ja valtaa: Kaupungit ja kunnat luotaavat uudessa raportissa koronan jälkeistä tulevaisuutta

Mitä tapahtuu työlle, taloudelle, vallalle ja kaupungeille koronapandemian seurauksena? Miten pandemia vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin, entä teknologiseen muutokseen? Kuntaliitto kutsui kaupungit ja kunnat vastaamaan kysymyksiin koronaepidemian keskellä. Työn tuloksena syntyi raportti, jossa arvioidaan pandemian vaikutuksia lähitulevaisuudesta vuosikymmenen päähän.

Raportissa luodaan kokonaisnäkemys koronapandemian vaikutuksiin ja ehdotetaan useita toimenpiteitä, joilla pandemian mukanaan tuomia ongelmia voidaan ratkoa.

- Koronapandemian on horjuttanut äkillisesti jokaisen arjen perustuksia. Korona on muuttanut rytinällä työnteon tapoja, rapauttanut taloutta, etäännyttänyt meitä sosiaalisesti toisistamme, tehnyt digiloikasta digisprintin, muuttanut valtarakenteita ja kyseenalaistanut kaupungeissa asumisen merkityksen. Yllätysten vuosi 2020 on tehnyt selväksi, että maailma on koko ajan ennakoimattomampi. Se korostaa ennakoinnin merkitystä entisestään, tiivistää Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

- Vaikka yhteinen taistelu koronaa vastaan välillä uuvuttaa, se on onnistunut synnyttämään myönteistä kehittämisen pakkoa ja nopeuttanut päätöksentekoa. Tavallisesti kuukausien tai vuosien työn vaatineet uudistukset on onnistuttu ottamaan käyttöön päivissä, ja monet uudet innovaatiot jäävät pysyvään käyttöön, Karhunen toteaa.

- Koronakriisi on osoittanut, että halutessamme pystymme yhteiseen ongelmanratkaisuun ja nopeisiin toimiin sekä muuttamaan kehityksen suuntaa. Siitä on paljon laitettavaksi korvan taakse tulevaisuutta varten. Vanhat konstit eivät enää toimi, ja maailmaan ennen koronaa ei ole paluuta. Käänteentekijät mylläävät ajattelu- ja toimintatavat uusiksi, tarttuvat toimeen, luovat uusia avauksia ja luotaavat uusiin suuntiin. Siinä kunnilla on keskeinen rooli.

Korona yhdistää, mutta myös erottaa

Osa pandemian mukanaan tuomista muutoksista on yhteisesti jaettuja, osa vaikutuksista koettelee erilaisia kuntia ja kaupunkeja eri tavoin, jopa täysin vastakkaisesti. Raportissa käydään läpi, mitä erilaiset muutokset merkitsevät suurille kaupungeille ja toisaalta erilaisille pienemmille kunnille.

- Lähitulevaisuuden lisäksi muutoksia tarkasteltiin keskipitkällä ja pitkä aikavälillä viiden ja kymmenen vuoden päähän. Tällöin on helpompi hahmottaa, mitkä koronan tuomista muutoksista ovat kenties pysyviä ja mitkä ovat sen vaikutukset muihin käynnissä oleviin megatrendeihin kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja vaikkapa arvojen murros, työn toteutuksesta vastannut Kuntaliiton innovaatio-asiantuntija Tuula Jäppinen toteaa.

-Raportti tarjoaa kunnille näköalan ennakoida tulevaisuutta kuntastrategioiden uudistamisen yhteydessä. Kuntaliitolle työ tarjoaa selkänojan tulevaisuuden kunnasta ja sen tehtävistä käytävään keskusteluun, Kuntaliiton strategia- ja kehitysjohtaja Markus Pauni täydentää.

Toukokuusta syyskuuhun kestäneeseen ennakointityöhön osallistui yhteensä 70 henkilöä. Puolet osallistujista oli Suomen kuudesta suurimmasta kaupungista ja erityyppisistä kunnista. Mukana oli johtavia viranhaltijoita strategia- ja konsernihallinnosta sekä kunta- ja talousjohtajia.

Tutustu raporttiin: Korona ja tulevaisuuden kunnat – käännekohtia ja käänteentekijöitä

Lisätietoja:

Innovaatio-asiantuntija Tuula Jäppinen, p. 050 520 0385

Strategia- ja kehitysjohtaja Markus Pauni, p. 050 439 5612