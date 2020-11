Pandemian torjunta huomioitu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ravintoloiden toiminnassa melko hyvin – Pohjois-Suomen aluehallintoviraston valvontahavaintoja loka- ja marraskuussa

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ja ravintoloilta asiakasturvallisuuden parantamiseksi edellytetyt koronaviruspandemian torjuntatoimet on huomioitu pääosin asianmukaisesti. Valvonnassa on havaittu puutteita eritoten pandemian torjumista käsittelevän suunnitelman ja sen tiivistelmän esittämisessä. Näistä jompikumpi tai molemmat ovat puuttuneet useista toimipaikoista.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueen ravintoloissa koronaviruspandemia on tiedostettu melko hyvin. Valtaosassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ravintoloissa on tehty monia toimenpiteitä asiakasturvallisuuden parantamiseksi.

Käsien desinfiointimahdollisuus on ollut tarjolla kaikissa tarkastetuissa paikoissa. Lisäksi useimmissa ravintoloissa esimerkiksi pöytien ja yleisimpien tartuntapintojen siivousta on tehostettu ja tilojen väljyyteen on kiinnitetty huomiota.

Myöhäisillan viimeisen anniskelutunnin aikana yksittäisissä ravintoloissa on havaittu asiakkaiden pakkautumista baaritiskin ääreen. Valvontakäynneillä on keskusteltu turvavälien noudattamisen haasteista etenkin baaritiskin tuntumassa ja eteispalvelutiloissa. Myös yksittäisiä hygienia- ja desinfiointipuutteita on havaittu.

Aukiolo- ja anniskeluaikarajoitukset ovat olleet tiedossa kaikissa tarkastetuissa kohteissa ja niitä on noudatettu hyvin. Aukioloaikarajoitusten yksityiskohdista on tullut ravintoloitsijoilta useita kyselyitä sähköpostitse ja puhelimitse aluehallintovirastoon ja niihin on vastattu.

Valvonnassa havaitut puutteet ovat pääosin olleet COVID-19-viruksen leviämisen ehkäisemiseksi edellytetyn suunnitelman ja asiakkaiden nähtäväksi asetettavan tiivistelmän puuttuminen. Huolellisesti laadittu suunnitelma toimii velvollisuuksien ja rajoitusten noudattamisen tukena. Nähtävillä oleva tiivistelmä puolestaan ohjaa asiakkaita turvalliseen asiointiin ravintolassa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kiittää alueensa toimijoita vastuullisuudesta ja hyvien hygieniakäytäntöjen sekä ohjeiden ja rajoitusten noudattamisesta koronavirustilanteessa ja kannustaa jatkamaan COVID-19-viruksen leviämisen ehkäisemiseksi käyttöönotettuja toimintatapoja.

Yhteenveto valvonnan tuloksista

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto valvoi tehostetusti ravintoloissa loka- ja marraskuun aikana. Pohjois-Pohjanmaalla valvottiin 44:ssä ja Kainuussa 20:ssä ravintolassa.

Pohjois-Pohjanmaa

44 valvottua paikkaa, joista 23:ssa korjattavaa.

Alueella valvonnassa havaitut puutteet koskivat seuraavia seikkoja:

puuttuva tartuntatautilain mukainen suunnitelma ja/tai tiivistelmä

puutteellinen hygienia

asiakkaiden puutteelliset turvavälit

Kainuu

20 valvottua paikkaa, joista kahdessatoista korjattavaa.

Alueella valvonnassa havaitut puutteet koskivat seuraavia seikkoja:

puuttuva tartuntatautilain mukainen suunnitelma ja/tai tiivistelmä

Puutteiden osalta aluehallintoviraston tarkastajat antoivat ohjausta suunnitelmien tekemiseen, sekä riittävien ja ohjeiden mukaisten turvavälien valvomiseen.

Lisätietoja

alkoholiylitarkastaja Ari Kilponen, p. 0295 017 571

alkoholiylitarkastaja Sari Koski, p. 0295 017 219

alkoholiylitarkastaja Toni Latvamäki, p. 0295 017 569

etunimi.sukunimi@avi.fi, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

