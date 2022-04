Panimoala tarjoaa lähes 300 kesätyöpaikkaa

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset palkkaavat tänä vuonna noin 300 kesätyöntekijää. Kesätyöntekijöiden avulla varmistetaan kesäjuomien toimitukset ja juomien riittävyys kuluttajille. Kesäkuukausien juomamyynti on arviolta kolmannes koko vuoden myynnistä.

Panimoteollisuus tarjoaa monipuolisia kesätyöpaikkoja yli 18-vuotiaille eri puolella Suomea. Kesätyöntekijöitä tarvitaan niin tuotannon, logistiikan kuin asiakaspalvelunkin parissa. Lisäksi kunnossapito, laitehuolto, myynti ja hallinto tarjoavat kesätyöpaikkoja.

”Panimoala haluaa tarjota työtä mahdollisimman monelle kesätyöntekijälle. Usein kesätyö on nuorelle ensimmäinen kokemus työelämästä. Panimoissa kesätyöntekijät huolehtivat tärkeän sesongin onnistumisesta”, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.

Tulevissa veropäätöksissä huomioitava työllisyys ja muuttunut toimintaympäristö

Panimoala on merkittävä työllistäjä sekä suoraan että koko arvoketju mukaan laskettuna. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset työllistävät kotimaassa panimoissa lähes 1 700 henkilöä, mutta liiton ulkopuoliset panimot mukaan laskettuna panimoalan suora työllistävä vaikutus on noin 2 000 henkilöä. Koko arvoketjussa työllistävä vaikutus on noin 24 000 henkilöä.

Panimoiden välillinen työllistävä vaikutus juomamyynnin parissa kaupoissa ja ravintoloissa on merkittävä, lähes 18 000 henkilöä. Epäsuora työllistävä vaikutus ulottuu muun muassa maatalouteen, kuljetusalalle ja pakkausteollisuuteen. Maataloudessa panimoiden kautta elantonsa saa yli 800 henkilöä.

Teollisuuden toimintaympäristö on vaikeutunut suuresti Ukrainan sodan vuoksi. Yritysten toimintaan vaikuttavat merkittävästi raaka-aineiden kasvaneet kustannukset ja saatavuusongelmat sekä energiakriisi.

”Vaikeassakin tilanteessa ala työllistää edelleen ison joukon ihmisiä ja tarjoaa kesätyöpaikkoja, mutta ala on joutunut ahtaalle energiakriisin ja kustannusten nousun vuoksi. Ala tulee jatkossakin pitää elinvoimaisena, eikä veronkorotuksiin ole varaa”, Loikkanen toteaa.

Panimoelinkeino tuottaa vuosittain yli kaksi miljardia euroa erilaisina verotuloina Suomen valtiolle. Pelkästään työpaikkojen kautta tuottoa tulee noin 330 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Tuula Loikkanen, p. 040 922 0750, tuula.loikkanen@panimoliitto.fi

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista. Liiton jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, MBH Breweries Oy, Momentin Group Oy, Olvi Oyj, Red Bull Finland Oy ja Oy Sinebrychoff Ab.