Paperin ja sellun tuotantomäärissä notkahdus, kartongissa edelleen kasvua

Metsäteollisuuden tuotantomäärät olivat kartonkia lukuun ottamatta tammi-maaliskuussa pienemmät viime vuoden ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna. Alkuvuoden lakkotilanne selittää suuret muutokset kemiallisen metsäteollisuuden tuotantomäärissä.

Mekaanisen metsäteollisuuden tuotantomäärissä ei ollut suurta muutosta edellisvuoteen verrattuna. Sahatavaran tuotanto laski 4 prosenttia ja vanerin yhden prosentin.

Kemiallisen metsäteollisuuden ensimmäisen neljänneksen tuotantomääriin vaikutti alkuvuonna ollut lakko. Paperin tuotanto laski 63 prosenttia ja sellun tuotanto 31 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kartongin tuotantomäärät jatkavat sen sijaan kasvuaan. Kartongin tuotanto oli ensimmäisellä neljänneksellä 1,1 miljoonaa tonnia, mikä on 5,2 prosenttia suurempi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

- Pitkä lakko luonnollisesti näkyy paperin ja sellun alkuvuoden tuotantomäärissä. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on muokannut toimintaympäristöä. Nyt on erittäin tärkeää varmistaa metsäteollisuuden toimintaedellytykset Suomessa, sillä EU:ssa on metsäasioiden osalta käsillä tärkeät hetket, toteaa Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.



Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 100 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työmarkkinapoliittisena edunvalvojana.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber. The forest industry directly and indirectly employs approximately 100,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society. Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.