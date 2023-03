Paperittoman asioinnin valitsemisella suuri vaikutus: kuittipaperia säästyy satoja kilometrejä kuukaudessa

Lakimuutos astuu voimaan Ranskassa huhtikuun alussa. Tämän jälkeen asiakas saa tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta paperisen kuitin ostoksistaan vain, jos sitä erikseen pyytää. Muutosta perustellaan etenkin jätteen määrän vähentämisellä. Jatkossa kuitin voi saada sähköisessä muodossa esimerkiksi sähköpostitse tai pankkisovelluksen kautta.

S-ryhmässä sähköinen kuitti otettiin käyttöön jo vuonna 2016. Tällä hetkellä palvelua hyödyntää noin 1,7 miljoonaa asiakasta, mikä on noin 45 % asiakaskunnasta. Sähköinen takuukuitti on käytössä vielä tätäkin useammalla. Kuitit pysyvät tallessa S-mobiili-sovelluksessa ja S-käyttäjätilillä. Myös yritysasiakkaille on oma sähköinen kuitti, jonka käyttäjinä on jo yli 45 000 yritystä.

”Noin puoli miljoonaa asiakastamme on ottanut sähköisten kuittien lisäksi käyttöön paperittoman asioinnin, jossa paperista kuittia ei tulostu kassalla lainkaan, ellei sitä erikseen pyydä. Toivoisimme, että yhä useampi asiakas ottaisi palvelun käyttöön, sillä paperikuiteista luopuminen on paitsi arkea helpottavaa, myös luonnonvarojen kannalta järkevää”, suunnittelujohtaja Mika Lyytikäinen S-ryhmän marketkaupasta sanoo.

Paperittoman asioinnin valitseminen on resurssiviisaan ekoteko, joka samalla nopeuttaa kassalla asiointia. Kun palvelun volyymit ovat suuret, myös kuittipaperia säästyy ja jätteen määrä vähentyy vuositasolla huomattavasti.

”Esimerkiksi tämän vuoden tammikuussa noin 4 miljoonaa kuittia toimitettiin ainoastaan sähköisesti. Kuittipaperia tämän määrän tulostamiseen menisi noin 800 kilometrin verran, eli suunnilleen Helsingistä Kolariin asti”, Lyytikäinen havainnollistaa.

Jokaisella tulostumattomalla kuitilla säästetään luonnonvaroja yhdessä asiakkaiden kanssa. Vastuu ympäristöstä ja kestävät kuluttamisen tavat ovat keskeisiä teemoja myös S-ryhmän vastuullisuusohjelmassa.

Palvelut käyttöön S-mobiilin kautta

S-ryhmän sähköinen kuitti on käytössä kaikissa Prismoissa, S-marketeissa, Saleissa, Alepoissa, Food Market Herkuissa, Sokoksissa, Emotioneissa sekä ABC:lla. Hotellit, ravintolat sekä prisma.fi- ja sokos.fi -verkkokaupat eivät vielä ole palvelun piirissä.

Sekä sähköisen kuitin että paperittoman asioinnin käyttöönotto onnistuu S-mobiilin Minä-osion kautta. Tieto paperittomasta asioinnista tulee käydä päivittämässä S-etukortille toimipaikan itsepalvelupisteellä. Tarkemmat ohjeet löytyvät S-kanavalta.

”Tieto paperikuitittomuudesta ei vielä siirry kortille automaattisesti, mutta tavoitteenamme on kehittää tätä tulevaisuudessa. Aktivointi kuitenkin onnistuu helposti kauppareissun yhteydessä vaikkapa Prismassa tai useimmissa S-marketeissa”, Lyytikäinen toteaa.