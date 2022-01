Parainen-Turku seutulinjalle tulossa sähköbusseja

Varsinais-Suomen ELY-keskus on kilpailuttanut linja-autoliikenteen linjoista Parainen-Turku 801–802 ja Houtskari-Korppoo-Nauvo-Parainen-Turku 901–904. Parainen-Turku 801–802 linjoille on tulossa sähköbusseja vuoden 2023 loppuun mennessä. Kyse on ensimmäisestä ELY-keskusten seudullisesta joukkoliikennehankinnasta, jossa on edellytetty sähkökalustoa. Sähkökaluston avulla pyritään vähentämään liikenteen päästöjä. Kilpailutuksen myötä busseihin on tulossa myös informaationäyttöjä ja mahdollisuus ostaa kertalippu pankkikortilla. Tarjouskilpailun mukainen uusi sopimuskausi käynnistyy 1.6.2022.

LS-Liikennelinjat Oy (TLO) voitti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tarjouskilpailun linja-autoliikenteen linjoista Parainen-Turku 801-802 ja Houtskari-Korppoo-Nauvo-Parainen-Turku 901-904. Tarjouskilpailun mukainen uusi sopimuskausi käynnistyy 1.6.2022. LS-Liikennelinjat Oy on myös linjojen nykyinen liikennöitsijä. Suurin liikennöintiä koskeva muutos koskee kalustoa. Tarjouskilpailussa edellytettiin linjoille 801-802 sähkökalustoa, joka tulee linjastolle viimeistään vuoden 2023 loppuun mennessä. Sähkökaluston avulla pyritään vähentämään liikenteen päästöjä. Kyse on ensimmäisestä ELY-keskusten seudullisesta joukkoliikennehankinnasta, jossa on edellytetty sähkökalustoa. Saaristoon liikennöivät linjat 901-904 ajetaan jatkossakin kaukoliikennekalustolla. Latausmahdollisuudet ovat saaristossa toistaiseksi rajalliset. Linjojen 801-802 autoihin tulee myös informaationäytöt, joista matkan sujumista pystyy helposti seuraamaan. Näytöt hyödyttävät erityisesti satunnaismatkustajia ja matkailijoita. Paraisten linjoilla matkustavat ovat toivoneet autoissa kertalipun pankkikorttimaksumahdollisuutta. Jo aiemmin pankkikorttimaksu on ollut käytössä linjoilla 901-904. Jatkossa 1.6.2022 alkaen pankkikortilla maksaminen onnistuu myös linjoilla 801-802. Liikennekokonaisuus on vuorotarjonnaltaan vastaava kuin tälläkin hetkellä. Aikatauluvarmuuden parantamiseksi on tehty tiettyjä muutoksia. Tarjouskilpailun mukaisen liikenteen sopimuskausi kestää viisi vuotta ja sopimukseen sisältyy kolmen vuoden optiomahdollisuus. Liikenteen kustannuksista vastaavat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Paraisten kaupunki ja Turun seudullinen viranomainen Föli. Linjaston liikenne on hankittu yhteistyössä Turun seudullisen viranomaisen Fölin kanssa ja linjoille 801-802 ja 901-904 noudatetaan siten Fölin alueella Kaarinassa ja Turussa seudullisen viranomaisen hinnastoa. Lisätietoja: - Tarjouskilpailusta: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Joukkoliikenteen projektipäälliköt Markus Kivelä markus.kivela@ely-keskus.fi p. 0295 022 007 tai Soile Koskela soile.koskela@ely-keskus.fi p. 0295 022 798 - Liikennöinnistä: LS-Liikennelinjat Oy, Liikennejohtaja Hannu Lehmus hannu.lehmus@tlo.fo p. 0400 522 222

Avainsanat bussiliikenneinformaationäytötjoukkoliikennepankkikorttimaksuParainensähkökalustoTurku

