Parisuhdekorjaamo tarjoaa tunnetun psykologin ja tv-papin huoltovinkit kaikenlaisiin parisuhteisiin

Jokaisessa liitossa on omat kommelluksensa ja kompastuskivensä, mutta niistä selviää pienillä arkisilla huoltotoimilla, kun vain rohkeutta ja kärsivällisyyttä riittää.

Kukaan meistä ei oleta auton kulkevan loputtomiin ilman tankkauksia ja muita säännöllisiä huoltotoimenpiteitä. Sama huolenpitovelvoite pätee myös parisuhteisiin. Rakastumisen huumassa kaikki sujuu kuin siivillä, mutta paluu ”häämatkalta” tulee kaikille eteen. Silloin on hyvä käyttää vähän järkeäkin ja määritellä yhdessä minkälaisella menopelillä yhteistä taivalta jatketaan ja miten suhde pidetään kunnossa museoikään asti – jos näin halutaan.

Parisuhdekorjaamo antaa välineet suhteen kunnossapitämiseen ja omatoimiseen katsastukseen. Kirja tarjoaa ammattilaisten laatiman huolto-ohjelman parisuhteeseen sijoittaville, oli sitoutumispäätös sitten tarkkaan harkittu tai äkkirakastumisen huumassa tehty.

Mikael Saarinen on psykologi ja psykoterapeutti, joka on julkaissut useita tietokirjoja. Kari Kanala on Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tuttu pappi ja Paavalin seurakunnan kirkkoherra. Hän on profiloitunut kirkon uudistajana ja samaa sukupuolta olevien kirkollisen vihkimisen puolestapuhujana.

Teos on osa Otavan Digital First –kustannusohjelmaa ja ilmestyy ensisijaisesti ääni- ja e-kirjana. Äänikirjan lukee Kari Kanala.

