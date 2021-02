Parkkisähkön uudet nimitykset vahvistavat myyntiä

Sähköautojen latauspalveluyritys Parkkisähkö Oy on palkannut neljä uutta avainhenkilöä. Uudet nimitykset vahvistavat erityisesti yhtiön myyntiä ja asiakaspalvelua.

Automaatioinsinööri Mika Valtonen on nimitetty projektipäälliköksi. Valtonen vastaa sähköautojen kiinteistölatausjärjestelmien ja -tuotteiden toimituksista asiakkaille. Vankalla teknisellä asiantuntemuksellaan Valtonen vahvistaa myös yrityksen myyntiä ja asiakaspalvelua. Valtosella on vahva tausta teknologian myymisestä. Vuosina 2001-2019 hän oli ABB Oy:n palveluksessa ja viimeksi Maximus Oy:n avainasiakaspäällikkönä.

Jani Hämäläinen on nimitetty myyntipäälliköksi. Hämäläisen tehtävänä on Parkkisähkössä kiinteistöjen sähköautojenlatausjärjestelmien ja -palvelujen myynti Suomessa. Myös Hämäläisellä on vahva tausta teknisestä myynnistä. Hän on ollut lähes 10 vuotta teknisen myynnin tehtävissä ja viimeiseksi Coromatic Oy:ssä Sales Managerina.

Teo Tammi aloitti 8.2. Parkkisähkössä johtoryhmän jäsenenä vastuualueenaan liiketoiminnan kehitys. 1.4.2021 alkaen hän ottaa vastuulleen yhtiön talousjohtajan tehtävät nimikkeellä CFO. Teolla on kahdenkymmenen vuoden kokemus taloushallinnon johtamisesta, uuden liiketoiminnan käynnistämisestä sekä raportoinnin ja toiminnanohjausjärjestelmien kehittämisestä.

Tammi on toiminut Aronia Group Oy:n M&A managerina ja CFO:na erikoistuen talotekniikka-alan yritysten kehittämiseen. Hän on toiminut myös useiden terveydenhoitoalan yritysten talousjohtajana sekä operatiivisena johtajana.

Taru Pajunen on nimitetty talousassistentiksi. Pajunen vastaa laskutuksesta sekä uusien asiakkaiden onboard-toiminnoista, tuoden mukanaan vahvaa käytännönläheistä asiakaspalveluosaamista. Hän on aiemmin toiminut asiakaspalvelutehtävissä EasyPark Groupin ja Finnairin palveluksessa.