Parolan x Harri Koskinen

Vuosikertamallisto kunnioittaa mennyttä ja katsoo tulevaan

Vuoden 2022 yhteistyökumppaniksi kutsuttiin kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu muotoilija Harri Koskinen.

"Rottinkidesignin suunnannäyttäjäyrityksenä tunnemme vastuumme ja saatamme markkinoille uusia vastuullisesti suunniteltuja ja valmistettuja klassikkoja tulevien sukupolvien käyttöön. Vuosikertamallisto on myös vastaisku tuoteplagiointeihin", kiteyttää Anitta Herranen, Parolan Rottingin toimitusjohtaja.

"Näen Harri Koskisen yhtenä Suomen mielenkiintoisimmista muotoilijoista, hänen työnsä ovat skandinaavisen kauniita. Yhteistyö ammattilaisen kanssa oli luontevaa ja sujuvaa kautta koko prosessin. Korona-aika toi verkkopa-laverit ja käynti muotoilijan studiolla Helsingissä tuntui milteipä ulkomaanmatkalta", Anitta Herranen naurahtaa.

Harri Koskiselle Parolan kutsu oli helppo hyväksyä, sillä yritys täyttää hänen yhteistyökumppaneiltaan edellyttämänsä kriteerit: eettinen toiminta ja terve ote tehdä omalla toimialallaan yhä parempia tuotteita. Usein tähän, kuten Parolankin tapauksessa, luontaisesti liittyy oman alan markkinajohtajuus. Kiinnostavaa on ollut myös uuden materiaalin haltuun otto ja nyt julkaistavat tuotteet ovatkin Koskisen ensimmäisiä rottinkiproduktioita.

Harri Koskinen suunnitteli Parolan Rottingille uudenlaisen rottinkihuonekalun, riippuvan lepotuolin. Lasse-lepotuolista on myös jalallinen versio. Lisäksi Koskinen suunnitteli kaksi erikorkuista tarjoilupöytää, joiden muotokieli mukailee Parolan klassikkoa Toini-tarjoiluvaunua.

Prototyypistä valmistukseen ennätyksellisen nopeasti

Koskisella suunnittelun aloittaa aina klassinen kynällä ja paperilla luonnostelu, jossa tutkitaan tuotteen mittasuhteita ja typologiaa sekä otetaan huomioon käyttötarkoitus ja materiaali. Ja pian oltiinkin jo seuraavassa vaiheessa, jossa Parolan toimittama materiaali päätyi pajalle, testattavaksi ja tunnistettavaksi mihin materiaali taipuu ja mihin ei.

Rottinkilepotuoli Lasse kuuluu siihen harvalukuiseen joukkoon, jossa tuote oli hyvin lähellä valmista jo prototyyppivaiheessa. "Kun proto on suunnittelijan mielestä kaikin puolin toimiva ja valmistaja sanoo sen olevan loistava, on aihio valmis! Tästä lähdetään liikkeelle ja yhteistyö jatkuu yhteisymmärryksessä. Aikajänne ideasta protoon ja valmiiseen tuotteeseen vaihtelee, yleensä projekti kestää 2–3 vuotta, harvoin syntyy vuodessa, kuten nyt", Koskinen mainitsee.

Koskisen suunnittelemat uudet tuotteet: Lasse-lepotuolit ja -tarjoilupöytä

Koska rottinki materiaalina on kevyttä, sallii se paksummankin materiaalin käytön, jolloin kaluste voi olla isompi. Kuorimaton rottinki tekee tuotteesta pitkäikäisemmän ja kestävämmän. "Lasse on vahva ja reilu, ja sen ilme on luotettava myös visuaalisesti. Lähtökohtana oli tehdä riippuva tuoli, käytännön syistä se sai parikseen myös helpommin käytettävän ja siirrettävän jalallisen version. Mittasuhteidensa ansiosta rouhea kaluste on kuitenkin siirrettävissä vaikka yhdellä kädellä", sanoo suunnittelija.

Filosofia – ja tuotelupaus – Lassen takana on, että siinä lepäämällä huolet poistuvat. Harri Koskisen mukaan huonekalu itsessään on unelman kaltainen lepotuoli, jonka jonain päivänä haaveilee omistavansa. Ja kun sen sitten saa, on rentoutuminen täydellistä.

Rentoutumisen täydentää Lasse-tarjoilupöytä. Lepotuolin lailla se on valmistettu kuorimattomasta rottingista, joten se on olemukseltaan rouhea ja vankka, seisten tukevasti neljällä jalallaan.

Parolan vuosikertaklassikko 2022: Toini-tarjoilupöytä Tarjoiluvaunu

Toini vuosikymmenten takaa muuntui Koskisen käsissä monikäyttöiseksi tarjoilupöydäksi. Uudistettu klassikko on kunnianosoitus Toini Herraselle, rautaisen rottinkiosaamisen Grand Old Ladylle, jonka mukaan alkuperäinen tuote on nimetty ja joka viettää 80-vuotisjuhlaansa tänä vuonna.

Vuosikertaklassikkotuotetta on rajallinen määrä ja ne ovat ennakkotilattavissa Parolan Rottingin verkkokaupassa. Tuotteiden arvioitu toimitusaika elo-syykuu 2022.