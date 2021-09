Paula Koivuniemi - Superladyn matkassa kertoo maamme ykkösartistin ainutlaatuisen tarinan

Uutuuskirja Paula Koivuniemi - Superladyn matkassa kertoo poikkeuksellisen menestyksekkäästä urasta läpi vuosikymmenien, mutta ennen kaikkea lahjakkaasta ihmisestä, jossa on monia erilaisia ja yllättäviä puolia. Paula on ollut niin hyvä jätkä, että hän on menestynyt poikkeuksellisen hyvin miehisessä maailmassa. Hän on ollut rohkeasti nainen. Lähes 300-sivuinen kirja tulee saataville myös äänikirjojen suoratoistopalveluihin.

Paula Koivuniemi aloitti laulajanuransa 1960-luvulla tangon ja tanssilavojen kultavuosina. 1970-luvun kokeilujen jälkeen hän vakiinnutti paikkansa ykkösartistien joukossa ja oli 1980-luvulla maan iskelmäkuningatar lukuisine menestyslevyineen. Tällä vuosituhannella hän on villinnyt nuorisoa rockfestivaaleilla ja tehnyt itsestään artistina ikonin, jolle kaikki on mahdollista. Hän on omalla tavallaan iätön ja ajaton. Paulan elämän suuri rakkaus on ollut musiikki, mutta siihen on mahtunut myös äitiyttä, avioliittoja, eroja ja monenlaisia ihmissuhteita. Kiinnostavaa on, millainen ihminen on tämä nainen, joka on pystynyt kestämään julkisuutta ja menestymään urallaan jo seitsemällä vuosikymmenellä. Lähde mielenkiintoiselle matkalle läpi vuosikymmenien Paulan ainutlaatuista uraa ja elämää seuraten. Matkaoppaana sinulla on Hellevi Pouta, joka on työskennellyt

henkilöhaastatteluihin keskittyvänä toimittajana kaikki nämä samat vuosikymmenet. Paula Koivuniemi ei ole itse osallistunut tämän kirjan tekemiseen. Paula Koivuniemi - Superladyn matkassa julkaistaan myös äänikirjana. Kirjan kustantaja: Readme.fi Tutustu kirjaan: www.readme.fi/kirja/paula-koivuniemi-superladyn-matkassa/ Lisätietoja: Readme.fi Oy, Ari Sahanen, ari.sahanen@readme.fi Arvostelukappaleen tilaus: paivi.hertel@readme.fi

