Pave Maijasen valokuvia ensi kertaa esillä Helsingissä

Laura Pehkosen KOMBO levittäytyy ympäri Jakomäen Sydäntä 1.10.2020 10:52:37 EEST | Tiedote

Helsingin Jakomäkeen on valmistunut uusi prosenttiperiaatteella toteutettu julkinen teos keramiikka- ja kuvataiteilija Laura Pehkoselta. Eri puolille Jakomäen Sydän -uudisrakennusta kollaasimaisesti levittäytyvä teos on abstrakti keraaminen seinäreliefi. Teoksen laajin yhtenäinen kokonaisuus ottaa haltuun lähes seitsemäntoistametrisen seinän ruokalaan johtavalla käytävällä. Päiväkodin ja nuorisotilojen seinillä on pienempiä reliefejä, ja niitä on muurattu myös kolmen sisäpihan tiiliverhoiluun.