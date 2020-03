PeeÄssä avaa Pop-up Amarillon Saaristokaupunkiin 23.3.-13.4. väliseksi ajaksi

Osuuskauppa PeeÄssä avaa maanantaina 23.3 2020 Keilankannan S-Marketin pihaan pop-up Amarillon. Kaikki pop-up toiminnot tullaan hoitamaan pihalle tuotavasta 1967 vuosimallin Dodge -ruokarekasta ja kaikessa toiminnassa kunnioitetaan luonnollisesti 100 prosenttisesti viranomaismääräyksiä. Lisäksi kaikki annokset koostuvat lähes täysin lähituottajien raaka-aineista.

- Meille on tullut paljon toiveita saada keskustan ravintoloidemme osalta kuljetuspalveluita tuotua saaristokaupungin asuntoalueelle asti. Saaristokaupungissa asuu paljon väkeä ja alueelta puuttuvat nykyään ravintolatoiminnot. Nykyiset kuljetuspalveluiden tuottajien alueet eivät kata koko saaristokaupunkia ja ihmiset ovat kodeissaan pandemiaa piilossa. Tämän takia ajattelimme valjastaa viinijuhlan cateringkalustostamme ruokarekan pop up -ravintolaksi ja tuoda sen nyt keskelle asuinaluetta. Tempauksella toivomme työllistävämme osan nuorista kokeistamme ja tarjoilijoistamme kriisiajan yli sekä saatua tuettua paikallisia elintarviketuottajiamme osaltamme, kertoo toimialajohtaja Ville Puustinen.

Kuopion Amarillon myydyin annos on jo nyt House Burger, joka kootaan puhtaasti paikallisista raaka-aineista. Nyt tuon loistavan burgerin ja Amarillon tutun liikemerkin avulla saadaan tehtyä hyvää alueellisesti. Hinnat ovat kuluttajaystävälliset: 10€ Burgerit, 2€ ranskalaiset, limut 2€ ja dipit 1€/kpl. Listalta löytyy 3 erilaista house burgeria (Real Cheese burger, Chili burger ja Kasvisburger), tuunatut ranskalaiset ja paikallista virvoitusjuomaa/vichyä. Kaikki burgerit paistetaan aidolla hiiligrillillä.

- Pidämme Amarillon pop-upin avoinna päivittäin klo 11-18.00 välillä ja tuotteet ovat take away myynnissä. Lähituottajat saavat tuotteistaan normaalin korvauksen ja työntekijämme täyden palkan. Kalusto seisoisi muutoin tyhjänpanttina, joten minusta tämä on vähintään win-win -tilanne, toteaa ryhmäpäällikkö Mikko Rosendahl.

Wolt ja Foodora toimivat keskustan ravintoloidemme osalta normaalisti kuljetuspalveluissa ja lähes kaikki keskustan paikat ovat toistaiseksi avoinna. lisätietoja ravintoloistamme www.raflaamo.fi

Pop up -Amarillon burgereissa on seuraavien lähituottajien tuotteita: