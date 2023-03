PeeÄssälle Innostavimmat työpaikat- tunnustus

Break Sokos Hotel Tahkon uudistustyöt alkavat huhtikuussa - ensimmäisenä uudistuvat ravintolat 7.3.2023 09:10:27 EET | Uutinen

Tahkon matkailukeskuksen ytimessä sijaitsevan Break Sokos Hotel Tahkon mittavat uudistustyöt käynnistyvät 17. huhtikuuta. Uudistuksen myötä hotellista rakentuu tyylikäs lomakohde, jossa luonto on tuotu osaksi hotellielämystä. Työt tehdään vaiheittain, ja kaikki talon tilat kattava uudistushanke valmistuu vuoden 2024 aikana. Ensi vaiheessa uudistetaan talon ravintolatilat. Hotelli on näiden töiden vuoksi suljettuna 17.4.–21.6.2023. "Tahkon vetovoima on jatkuvassa nosteessa ja elämyksellisille matkailupalveluille entistä enemmän kysyntää. Uudistuksen myötä nostamme rimaa kunnolla ja nousemme tasolle, joka jättää vieraillemme pitkäkestoisen muistijäljen”, Break Sokos Hotel Tahkon hotellinjohtaja Anna Hämäläinen lupaa. ”Alueen avarassa luontomaisemassa, monipuolisten aktiviteettien äärellä, matkailijat pääsevät hyvinvointiaan edistävän vapauden tunteen äärelle. Me haluamme jatkossa tarjota saman tunteen myös hotellimme tiloissa”, Hämäläinen avaa uudistuksen lähtökohtia. Uudistus alkaa ravi