PeeÄssän toimipisteisiin kattava sähköautojen latauspisteverkosto kesän aikana

Ravintoloiden valmisruokaa myyntiin PeeÄssän marketeihin 21.4.2020 12:36:58 EEST | Uutinen

S-Market Pitkälahdessa ja Prisma Kuopiossa aloitetaan ravintoloiden valmisruoan myynti viikon 17 aikana. PeeÄssän Kokit / Teimme Hyvää Sinulle – nimiseen valmisruokaperheeseen on koottu suosikkeja PeeÄssän ravintoloista. Annoksia löytyy Amarillon burritoista ja itse koottavista Amarillon lähiruoka -hampurilaisista arkiruokaan. Annokset myydään itsepalveluna osana normaalia myymäläkiertoa ja asiakas maksaa tuotteet normaalisti marketin kassalle. Kuopion Prismassa annosten myyntipaikka on paistopistettä vastapäätä eineshyllyn päässä ja S-Market Pitkälahdessa myymälään on tuotu oma valmisruoka myyntivitriini valmisruokahyllyn päätyyn. - Uskon, että ihmiset hakevat tässä vallitsevassa tilanteessa myös helppoutta ja elämyksiä arkeensa ja osa tämän ajan uusista käytänteistä jää varmasti elämään jatkossa. Päivittäistavarakauppa jakelukanavana kiinnostaa meitä jatkossakin. Sekä yritysmuotomme että monitoimialaisuutemme ovat meille ravintolaoperaattorina tässä tilanteessa selkeä kilpailuetu, to