Pekka Ala-Pietilä, Dr. Heisenberg ja valokuvauksen maailma

Uransa pitkälti teknologiayhtiöissä tehnyt yritysjohtaja Pekka Ala-Pietilä (s. 1957) on myös aktiivinen amatöörivalokuvaaja. Ala-Pietilän valokuvista järjestettiin viime vuonna näyttely Pariisissa Gallery Espace Thorigny – Le Marais'ssa. Nyt Ala-Pietilän valokuvista on koottu kahden kirjan kokonaisuus: Dr. Heisenberg, me and the meaning of life Vol I ja Vol II.

Werner Karl Heisenberg (1901–1976) oli saksalainen tiedemies ja fysiikan nobelisti. Vuonna 1927 Heisenberg julkaisi epätarkkuusperiaatteensa, josta tuli kvanttifysiikan perusta ja nykyisten kvanttitietokoneiden mahdollistaja. Heisenberg muutti pysyvästi tapaa hahmottaa aikaa ja paikkaa fysiikan keinoin. Jo vuosikymmeniä sitten Pekka Ala-Pietilää alkoi kiehtoa Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen laajempi, allegorinen sovellettavuus myös ihmiselämään. Näissä juuri ilmestyneissä teoksissaan Ala-Pietilä avaa ytimekkäin tekstein ja upein valokuvin Heisenbergin periaatteen hänessä synnyttämiä ajatuksia. "Dr. Heisenbergin teoreemasta poiketen ihmiselämässä on tilanteita, joissa ajan ja paikan tarkastelu samanaikaisesti on mahdollista", kirjoittaa Ala-Pietilä. "Kykenemme näinä välähdyksenomaisina hetkinä näkemään meille olennaiset asiat niin aikaan kuin paikkaan kytkettyinä."

