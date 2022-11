Pekka Haavisto ulkopoliittisesta tilanteesta: “Vaikka moni asia muuttuu Suomen Nato-jäsenyyden myötä, kaikki ei muutu.”

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on jatkunut nyt jo yhdeksättä kuukautta.

“Viime päivinä olemme todistaneet Ukrainan energiahuoltoon kohdistunutta Venäjän hävitysvimmaa. Siviilit ja siviiliyhteiskunnan toiminnot ovat hyökkäyksen kohteena. Myös Suomi tukee sotarikosten selvittämistä mm. Kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n kautta”, Haavisto sanoo.

Haavisto kommentoi myös Suomen Nato-jäsenyysprosessia.

- Turkin ja Unkarin prosessit vievät vielä oman aikansa, mutta näiden maiden ratifiointien eteen tehdään töitä joka päivä.

- On muuten jonkinlainen paradoksi, että ne kaksi maata, joihin meillä on vahva erityissuhde – Unkari kielisukulaismaana ja Turkki snellmanilaisen ”Valkoliljojen maan” suurena ihailijana – ovat nyt viimeisinä ratifioimassa Suomen Nato-jäsenyyttä, Haavisto sanoo.

Haavisto muistuttaa, että Nato-jäsenyys ei tule muuttamaan Suomen ulkopolitiikan perusteita.

- Vaikka moni asia muuttuu Suomen Nato-jäsenyyden myötä, kaikki ei muutu. Suomen ulkopolitiikka on edelleen ihmisoikeusperustaista, korostamme edelleen kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän tärkeyttä sekä kansainvälisen oikeuden noudattamista. Euroopan unioni, johon myös iso osa Naton jäsenistä kuuluu, säilyy jatkossakin Suomen ulkopolitiikan tärkeimpänä viitekehyksenä ja vaikutuskanavana, Haavisto sanoo.

Haavisto nosti esiin myös positiivisia, tulevaisuudenuskoa vahvistavia kehityskulkuja puheessaan haastavassa nykyisessä maailmantilanteessa.

- Mutta on tärkeä sanoa, että Ukrainan vaikeasta tilanteesta huolimatta jotkin neuvottelukanavat ovat auki – diplomatialla on paikkansa. YK:n ja Turkin mahdollistama viljasopimus on saanut jatkoa. Kansainvälinen ydinenergiajärjestö IAEA tekee joka päivä töitä ydinturvallisuuden eteen. Ja vankien vaihtoakin on tapahtunut. Neuvottelukontakteja siis on.

Hän jatkoi nostamalla esiin rauhansopimuksia myös muualta maailmasta.

- Jemenissä on tänä vuonna ollut tulitauko, jonka jatkumista nyt toivotaan. Etiopiassa on päästy alustavaan sopimukseen pääkaupungin ja Tigrayn alueen edustajien kanssa, Haavisto toteaa.

Koko puhe luettavissa osoitteessa: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/ulkoministeri-pekka-haaviston-puhe-vihreiden-puoluevaltuuston-kokouksessa-26-11-2022/