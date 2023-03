Pekka Juntin Villikoira-romaanille Lappi-palkinto

VILLIKOIRA-ROMAANISSA Samu viruu eräkämpällä ja laskee, paljonko ruokaa on jäljellä. Montako päivää hän selviää? Löytävätkö ne hänet sitä ennen? Vuotta aiemmin sama mies saapuu peräpohjalaiselle huskytarhalle suurin odotuksin. Kyläläiset kuitenkin kääntävät Samulle selkänsä, ja vähitellen hän tajuaa, että kylillä on salaisuus, joka on suurempi kuin kenenkään yksittäisen ihmisen unelma.

LAPPI-PALKINNON voittajan valitsi tänä vuonna Sodankylästä kotoisin oleva painin olympiavoittaja Pertti Ukkola. Ukkola toteaa valintaperusteluissa, että Pekka Juntin teos puhutteli häntä juohevalla tarinankerronnalla ja helposti ymmärrettävällä tekstillä. Teoksen nuoreen päähenkilöön oli helppo samaistua. Pojan tarve noudattaa omaa kutsumusta törmää isän asettamiin vaatimuksiin. Ankara kamppailu omasta tiestä vertautuu luonnonvoimien pauhinaan. Villit koiratkaan eivät antaudu. Kirja avautuu aidosti pohjoisen ihmisen kirjoittamana.

Lapin kirjastot jakavat joka toinen vuosi palkinnon laadukkaalle lappilaiselle kirjallisuudelle. Lappi-kirjallisuuspalkinto jaetaan tänä vuonna neljännen kerran. Ehdokaskirjat ovat ilmestyneet vuosina 2021–2022. Kilpailuun osallistui runsaat 150 teosta.

PEKKA JUNTTI (s. 1980) on Lapissa työskentelevä palkittu toimittaja ja suosittu kolumnisti. Hän asuu vaimonsa ja kolmen lapsensa kanssa Ruotsin Haaparannalla Tornionlaaksossa. Juntti oli yksi jättimenestykseen yltäneen, Tieto-Finlandian 2019 voittaneen Metsä meidän jälkeemme -kirjan kirjoittajista.