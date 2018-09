Pekka Luukkolan valokuvissa hehkuvat sininen iltahämy ja mystiset valoilmiöt

Valokuvaaja Pekka Luukkola tuo töissään esille uusia tapoja kuvata suomalaista maisemaa. Kimmo Pyykkö -taidemuseossa 29.9.2018 avautuva näyttely esittelee Luukkolalta yli 20 kookasta teosta, joissa liikutaan meren ja järvien rannoilla Ulkosaaristosta Lappiin. Syksyn toisena vaihtuvana näyttelynä nähdään kuvanveistäjä Kimmo Pyykön pronssiveistoksia. Näyttelyt ovat esillä 6.1.2019 saakka.

Suomalaiseen maisemaan erikoistuneen Pekka Luukkolan teokset kertovat tarinan siitä, mitä kameran edessä on tapahtunut pitkän valotuksen aikana. Kuvat ilmaisevat liikettä, aikaa ja asioita, joita ei silmin ole mahdollista havaita. Esimerkiksi tulen avulla hän kuvaa liikettä, ajan kulumista ja ihmisen olemassaoloa ilman näkyvää hahmoa.

– Pyrin tuomaan esiin jonkin lyhyen tapahtuman kulun, ikään kuin sen filmille tallentuneen historian. Rauhallinen sininen iltahämy, vastakohtana ihon ja tulen lämpimille sävyille, alkoi kiehtoa minua jo vuosia sitten, Luukkola kertoo.

Kuvissaan Luukkola tavoittelee pelkistämistä, esteettistä kokemusta ja selkeää visuaalisuutta. Katsomiseen liittyvät elementit ovat kuitenkin vain osa teoksesta, sillä taiteilija haluaa myös pysäyttää ihmisen ajattelemaan.

– Valokuvissa näemme vain pinnan, mutta voimme ajatella sen syvyyden. Kameran avulla voimme nähdä asioita, joita emme paljain silmin havaitse, hän pohtii

Valokuvansa Luukkola tuottaa ilman digitaalisia kuvankäsittelyn efektejä. Hän suunnittelee kuvaa, tutkii karttoja ja etsii sopivaa näyttämöä pitkään. Esivalmistelutkin kestävät parhaimmillaan päiviä, jotta tapahtuman toteuttaminen ja valottaminen onnistuisi yhtenä pitkänä ottona.

Luukkola on matkustanut kuviaan varten Suomen eri osissa runsaat 150 000 kilometriä. Näyttelyllään hän haluaa pysäyttää katsojan nykyelämän kiireestä hetkeksi miettimään maisemiemme arvoa.

– Kaikki kuvani on otettu Suomessa ja teoriassa ne olisi voitu kuvata milloin vain. Olemme olleet näillä seuduin kymmenentuhatta vuotta, mutta kuitenkin kallioperä ja perusmaisema on monin paikoin pysynyt samana paikoissa, joissa emme ole vielä siihen kajonneet, Luukkola pohtii.

Pekka Luukkola (s.1968) on helsinkiläinen valokuvaaja, taiteilija ja kirjantekijä. Hän on väitellyt tohtoriksi Aalto-yliopistosta aiheenaan valokuvan laatu ja hänen teoksiaan on huomioitu mm. Fotofinlandia-, Ars Fennica- ja Vuoden kirjavalio -kilpailuissa. Luukkolan teoksia on muun muassa Suomen valtion taidekokoelmassa sekä Helsingin, Tampereen, Hämeenlinnan, Jyväskylän ja Salon taidemuseoissa sekä monissa yksityiskokoelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Nyt esille tuleva näyttely liittyy osaltaan juhlavuoteen, jolloin Pekka Luukkola täyttää 50 vuotta, ja jolloin tulee kuluneeksi 20 vuotta hänen taiteilijadebyytistään Helsingin taidehallissa.

Syksyllä 2018 Kimmo Pyykkö -taidemuseossa on esillä myös kuvanveistäjä Kimmo Pyykön Elämänlanka-näyttely, jossa nähdään pronssiveistoksia vuosilta 2000-2010. Lue tiedote (tiedostossa).

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin la 29.9.klo 13. Kutsu tiedostossa.

Pekka Luukkola: Valokuvia

Kimmo Pyykkö -taidemuseon 2. kerroksessa 29.9.2018–6.1.2019

