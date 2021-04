Pelaamalla paremmaksi pomoksi - henkilöstöjohtamisen skenaariopelistä sorvataan vientituotetta

Miltä kuulostaisi tutkimukseen pohjautuva digipedagoginen HR-skenaariopeli? Suomeksi sanottuna kyse on uudenlaisesta tavasta kehittää henkilöstöjohtamista peliympäristössä, joka on niin yksinkertainen, että siitä on innostuttu myös yritysmaailmassa. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa luotu peli on saanut erinomaista palautetta paitsi opiskelijoilta, myös yliopiston ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta. Nyt siitä havitellaan tulevaisuuden työelämätaitoja tukevaa kansainvälistä tuotetta.

Pelillistäminen on jo tuttu juttu kaikissa koulupolun vaiheissa. Silti käyttäjiä ryhmäyttävä, vuorovaikutteinen ja reaaliaikainen pelialusta huusi poissaoloaan, kun henkilöstöjohtamista Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa opettavat Tommi Auvinen ja Elina Riivari sellaista etsivät muutamia vuosia sitten. ”Koska sopivaa ei ollut, kehitimme sellaisen itse yhdessä opiskelijoiden kanssa. Skenaariopeli on nyt ollut kaksi vuotta käytössä meillä ja viime kesästä myös avoimessa yliopistossa, eli sillä on vuodessa jo useita satoja käyttäjiä”. Skenaariopelissä henkilöstöjohtamisen peruskurssin opiskelijat työskentelevät virtuaalisessa ympäristössä ratkoen yhdessä tosielämästä tuttuja case-esimerkkejä. Vanhemmat opiskelijat toimivat kurssilla apuopettajina ja saavat samalla tärkeää pedagogista kokemusta. Peli on käytännössä korvannut perinteisen ryhmätyön ja seminaarin, mikä keventää huomattavasti satojen opiskelijoiden massakurssin järjestämistä. ”Samalla kun pelissä klikkaillaan eteenpäin, porukassa mietitään, puhutaan ja reflektoidaan ryhmän toimintaa. Se on asian pihvi ja siitähän myös työelämässä on pitkälti kyse”. Pelissä potentiaalia maailman markkinoille Skenaariopelin kaltaiselle oppimisvälineelle on tällä hetkellä kysyntää myös yritysmaailmassa. Korona-aika on tuonut esiin ja entisestään korostanut henkilöstöjohtamisen muutostarpeita ja kipupisteitä. Pelin ensimmäinen versio on jo ollut testikäytössä muun muassa suomalaisella teknologia-alan suuryritys Valmetilla, joka työllistää kymmeniä tuhansia ihmisiä kymmenissä maissa. ”Skenaariopeli on erinomainen idea tukemaan erityisesti tämän hetken ja tulevaisuuden virtuaalisia koulutustarpeita. Uskon, että skenaariopelin kaltaisten tuotteiden avulla voidaan tukea henkilöstöhallinnon ammattilaisten omaa oppimista ja kehittymistä, niin uran alussa kuin myöhemmissäkin vaiheissa. Testaamme pelin mahdollisuuksia suurella mielenkiinnolla”, kertoo Valmetin globaalia henkilöstön kehitystä johtava Santeri Heinonen. Auvinen ja Riivari uskovat, että pelissä on laajalti aineksia niin opiskelijoiden kuin suurten ja kansainvälisten yritysten henkilöstöjohtamisen kehittämiseen. ”Peleissä opittavat yhteistyötaidot, strateginen ajattelu ja kokonaisuuksien hahmottaminen ovat niitä taitoja, joita meidän arjessamme ja tulevaisuuden työelämässä yhä enemmän vaaditaan”, Auvinen ja Riivari kertovat. Koska koeponnistus on tuottanut niin hyviä tuloksia, on peliä ja sen kaupallista lanseerausta lähdetty viemään eteenpäin yhdessä yliopiston innovaatiopalveluiden kanssa. Rahoitushakuja on käynnissä, ja tänä keväänä pelistä on jo tulossa versio 2.0. ”Tähtäimessä on konseptin vieminen kansainvälisille markkinoille. Jos saisimme pelin kaupallistettua kansainvälisesti, se olisi iso askel paitsi Jyväskylän kauppakorkeakoululle, myös koko Suomen mittakaavassa yliopistokentälle,” Auvinen toteaa. Lisätietoja ja kommentit tiedotusvälineille: Yliopistonlehtori Tommi Auvinen, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. tommi.p.auvinen@jyu.fi, puh. +358 40 576 7798 Yliopistonopettaja Elina Riivari, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. elina.riivari@jyu.fi, puh. +358 40 805 4527 Senior Manager Santeri Heinonen, Valmet Oyj, Global Talent Development. Santeri.heinonen@valmet.com, puh. +358 40 829 5697

Avainsanat Henkilöstöjohtaminenkauppakorkeakoulupeli

