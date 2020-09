Pellavaliina – Tampellan damasti 1859-1977 on Vuoden museojulkaisu

Museokeskus Vapriikin ja Maahenki-kustantamon teos Pellavaliina – Tampellan damasti 1859-1977 on valittu Vuoden museojulkaisuksi.

Museopalkintolautakunta kiittää kirjan monipuolisuutta. Se on osoitus toimivasta yhteistyöstä museon ja tutkijoiden välillä. Pellavaliina-kirja on syntynyt Tampereen museoiden kokoelmien äärellä Vapriikin henkilökunnan sekä damastikeräilijä ja -tutkija Irja Satrin ja käsityötieteen yliopistonlehtori Päivi Fernströmin yhteistyönä. Teos on osoitus tutkijoiden ja museotyöntekijöiden toimivasta yhteistyöstä ja kokoelman tekemisestä saavutettavaksi.

Tampellan damastituotanto alkoi vuonna 1859 ja päättyi 1977. Tampellan nimekkäiden suunnittelijoiden tekstiilit ovat osa Suomen kulttuurihistoriaa.

”Pellavaliina on kaunis julkaisu, jonka upea kansi houkuttelee tarttumaan teokseen. Kirja antaa kattavan kuvan pellavadamastin historiasta, Suomen ainoan pellavatehtaan historiasta, liinojen kuvioaiheista, käytöstä ja hoidosta. Runsas ja laadukas kuvitus tukee hienosti sisältöä”, museopalkintolautakunta kuvaa palkinnon perusteluissa.

Pellavaliina – Tampella damasti 1859-1977 -kirjan on kustantanut Maahenki, ja se ilmestyi vuonna 2018.

Vuoden museojulkaisu palkittiin Valtakunnallisilla museopäivien yhteydessä järjestetyssä iltajuhlassa 1.9.2020. Vuoden museo -palkintoa ei jaettu tänä vuonna koronatilanteen takia. Vuoden museo 2020 -kilpailun finaaliin päässeet kolme museota Apteekkimuseo & Qwenselin talo, Helinä Rautavaaran museo ja Suomen maatalousmuseo Sarka jatkavat suoraan vuoden 2021 Vuoden museo -kilpailun finaaliin.

Museopalkintolautakuntaan kuuluvat ICOMin edustaja Anne Laiti (lautakunnan puheenjohtaja), Oulun kaupungin kulttuurijohtaja Samu Forsblom, Ylen toimittaja Toivo Haimi, ICOMin edustaja Elina Makkonen, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Mirva Mattila, Suomen museoliiton viestintäpäällikkö Tuuli Rajavuori sekä Hämeenlinnan kaupunginmuseon museonjohtaja Tuulia Tuomi. Lautakunnan sihteerinä toimii Museoliiton projektisuunnittelija Eeva-Liisa Taivassalo.