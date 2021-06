Peltotukien valvonnat aloitetaan Pohjois-Savossa 15.6 jälkeen

Jaa

Pohjois-Savossa aloitetaan maatiloilla tehtävät peltotukien valvonnat päätukihaun päättymisen (15.6.2021) jälkeen. Tukea hakee Pohjois-Savossa noin 3400 tilaa ja perusvalvonta tehdään noin 130 tilalla.

Korona on tuonut muutoksia tarkastuskäynteihin

”Koronavirusepidemian vuoksi valvontoja on tehty mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksillä sekä muilla vaihtoehtoisilla menetelmillä kontaktien välttämiseksi” kertoo valvontapäällikkö Pauli Lehtonen pohjois-Savon ELY-keskuksesta. Eläinvalvontoja on voitu tehdä tiloilla kevään aikana normaalisti, mutta tarkastuskäynneillä on pyritty noudattamaan turvavälejä ja käyttämään kasvomaskia muun suojavarustuksen lisäksi. EU:n komissio on tullut epidemiatilanteessa vastaan vähentämällä vuoden 2021 valvontavelvoitteet viidestä prosentista kolmeen prosenttiin viime vuoden tapaan, Lehtonen summaa.

Ruokaviraston ohjeistuksen mukaan vierailuja tilakeskuksissa ja viljelijöiden elinpiirissä pyritään edelleen välttämään. Pääosa tarkastettavista asiakirjoista voidaan tarkastaa talviaikana ja sähköisin menettelyin. Ainoastaan lohkojen hallintaan liittyvät vuokrasopimukset, ympäristötukeen liittyvä viljelysuunnitelma ja joitain siementen vakuustodistuksia pitää tarkastaa jo tarkastuskäynnin yhteydessä.

Koska lähikontakteja pyritään välttämään, tänäkään vuonna peltovalvontakäynnille ei suositella osallistumaan turvallisuussyistä. Jos tuenhakija haluaa olla läsnä valvonnalla, on hänen kuljettava omalla kulkuvälineellä peltokierroksella. Kaikille valvonnassa oleville tiloille pyritään ilmoittamaan valvonnasta etukäteen. Viljelijöiltä toivotaan ymmärrystä, koska näin menettelemällä se voi olla tarkastuksen ajankäytön kannalta edullisinta.

Muistutus tilapäisesti viljelemättömistä aloista

Tilapäisesti viljelemättömäksi alaksi voit ilmoittaa maatalouskäytössä olevia peltoalueita tai luonnonlaitumia ja -niittyjä, jotka ovat viljelemättä esimerkiksi tulvan tai muun viljelyn estävän syyn, kuten lantapatterin, säilörehuauman tai rehupaalien vuoksi sekä viljelytekniset päistealueet, joille et kylvä nurmea. ”Lohkon on kuitenkin oltava viljelykelpoinen; pensoittunutta lohkoa ei hyväksytä, vaan se todetaan valvonnassa pysyvästi viljelemättömäksi ja passivoidaan. Tämä tulkinta tiukentuu komission tarkastuksesta tulleen palautteen myötä” toteaa tarkastaja Anni Markkanen. ”Maatalousmaan on oltava maatalouskäytössä ja pusikoitunut alue ei täytä tätä kriteeriä, siellä ei ole silloin tehty maataloustuotantoon liittyviä toimenpiteitä.”

Pohjois-Savossa maataloustukea maksettiin vuonna 2020 noin 130 miljoonaa euroa, josta perus- ja viherryttämistukena 24,1 miljoonaa euroa, sekä maidolle ja lihan tuotannolle 30,6 miljoonaa euroa. Pohjoisista olosuhteista johtuvaa luonnonhaittakorvausta maksettiin 33,2 miljoonaa euroa ja luonnonmukaisen tuotannon tukea 3,9 miljoonaa euroa. Loppuosa kertyy ympäristötukeen liittyvistä sopimustuesta sekä rakennetuista.

Luomutarkastuksista osa voidaan tehdä vielä etätarkastuksina

Ruokavirasto on linjannut, että luomutuotannon vuosittaisia tarkastuksia voidaan tehdä tällä tietoa kesäkuun loppuun asti etäyhteyksin vähäriskisille toimijoille.

