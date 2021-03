Sydämellinen, elämältä maistuva ja merivedeltä tuoksuva Rantakahvila on maailmantähdeksi nousseen Lucy Diamondin ensimmäinen suomennettu romaani. Teos ilmestyy toukokuussa ja tulee saamaan jatkoa jo tänä vuonna, kun Rantakahvilan joulu ilmestyy.

Kirjailijanimeä käyttävä Lucy Diamond on Bathissa asuva perheenäiti. Hän opiskeli kirjallisuutta ja päätyi työskentelemään kustannusalalla. Vuodet veivät mennessään, hän sai kolme lasta. Kolmekymppisenä hän huomasi palaavansa yhä uudelleen Cornwallissa lapsena viettämiinsä kesiin ja haaveeseensa pitää omaa rantakahvilaa. Unelma jäi toteutumatta, mutta se toimi inspiraation lähteenä hänen romaaneilleen.

Teokset ihastuttivat lukijat ja nyt Lucy Diamondin romaaneja on myyty englanninkielisinä jo yli 2 miljoonaa kappaletta ja niitä on käännetty 15 kielelle. Kesällä myös suomenkieliset lukijat pääsevät tutustumaan Diamondin samaistuttaviin henkilöhahmoihin ja kertojantaitoihin, joita on kuvattu sanoin 'warm, witty and wise'.

Otava julkaisee toukokuussa Diamondin menestyneimmän romaanin Rantakahvila, ja kirjan tarina saa jatkoa jo syksyllä, kun kolmen pienoiskertomuksen yhteisnide Rantakahvilan joulu ilmestyy.

Rantakahvilassa kolmekymppinen perheen musta lammas Evie etsii yhä paikkaansa elämässä. Yllättäen Jo-täti kuolee ja Evie huomaa perineensä kaukana Cornwallissa sijaitsevan rantakahvilan. Päättäessään tarttua tilaisuuteen ja ryhtyä kahvilanpitäjäksi pieneen kylään hän ei voi aavistaa, millainen keitos on syntymässä.

”Lucy Diamondilla on ilmiömäinen kyky kirjoittaa nokkelia, huikean viihdyttäviä tarinoita, jotka todella kuvaavat nykyajan naisen elämää.” - Katy Regan

”Herkullisella, ihanalla ja lämpimällä tyylillään Lucy Diamond saa lukijan aina nauramaan ääneen ja hurraamaan värikkäille henkilöilleen.” - Rowan Coleman

Rantakahvila ilmestyy 27.5.

Rantakahvilan joulu ilmestyy syksyllä 2021.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt, arvostelukappaleet ja pdf-vedokset: hanna-leena.soisalo@otava.fi