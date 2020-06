Perhehoito on koko perheen juttu

Valtakunnallinen sijaisvanhempien rekrytointikampanja Ajoissa kotiin järjestetään 31.8.-13.9.2020.

Ajoissa kotiin -kampanjan teema on tänä vuonna Koko perheen juttu. Teemalla halutaan muistuttaa sijaisvanhemmuutta harkitsevia siitä, että perhehoidon onnistumisessa on tärkeä rooli kaikilla perheenjäsenillä – ei vain vanhemmilla.

- Perhehoito on todellakin koko perheen juttu, sillä perhehoito vaikuttaa kaikkien sijaisperheen jäsenten arkeen. Siksi sijoittavan tahon tulee tukea koko perhettä ja vahvistaa perhehoidossa syntyviä sisarussuhteita. Asuinkunnan palvelutkin, esimerkiksi perheneuvola, on tarkoitettu koko perheelle riippumatta siitä, mistä kunnasta lapset on sijoitettu, muistuttaa Perhehoitoliiton Meidän sakki -hankkeen hankepäällikkö Emilia Säles.

Meidän sakki -hanke (2018-2021) nostaa esille sisarussuhteiden ja koko perheen huomioimisen merkityksen perhehoidossa.

Perheen jäsenyys ei myöskään pääty, vaikka sijoitus päättyisi.

- Perhehoidon päättyessä esimerkiksi perheen jälleenyhdistämiseen lapselle voidaan vahvistaa oikeus tavata perhehoitajaa. Näin perhehoidossa syntyneet ihmissuhteet eivät katkea, Säles huomauttaa.

Kampanjan suojelijaksi on lupautunut näyttelijä-ohjaaja Pamela Tola. Kampanjan aikana Perhehoitoliiton ja kampanjaan osallistuvien kumppaneiden kanssa jaetaan sosiaalisessa mediassa Koko perheen juttu -teemaan liittyviä päivityksiä sekä tietoa infotilaisuuksista ja tapahtumista.

Ajoissa kotiin -kampanja järjestetään nyt 13:tta kertaa. Kampanjan ajankohta on 31.8.-13.9.2020. Tänäkin vuonna kampanjaan osallistuu kuntia, kaupunkeja, sijaishuollon yksiköitä, järjestöjä ja perhehoitopalveluja tuottavia yrityksiä eri puolilla Suomea järjestämällä infotilaisuuksia ja tempauksia, joissa sijaisvanhemmuutta tehdään tutuksi. Tiedot kampanja-ajan tapahtumista täydentyvät elokuussa sijaisvanhemmaksi.fi-sivuston tapahtumakalenteriin: https://www.perhehoitoliitto.fi/sijaisvanhemmaksi/ajoissa_kotiin_-kampanja.

Esimerkiksi Perhehoitokumppanit Suomessa Oy tempaisee tänäkin vuonna sijaisvanhempien rekrytoinnin merkeissä polkemalla tandempyörällä Tampereelta Ouluun. Polkijoina ovat Perhehoitokumppaneiden sijaisperheen vanhempi ja työntekijä. Reitin varrelle suunnitellaan infopisteitä, jossa Perhehoitokumppanit kertovat sijaisvanhemmuudesta sekä omasta toiminnastaan perhehoitajien tukena. Samalla kiertue symboloi matkaa perhehoitajuuteen.

Myös koronapandemia heijastuu sijaisperheiden tarpeeseen. Tilanteet perheissä ovat toimeentulon pulmien ja vastuiden lisääntymisen, esimerkiksi lasten koulunkäynnin osalta, kriisiytyneet, mikä lisää sijaishuoltopaikkojen ja tukiperheiden tarvetta. Koronan vaikutuksia korjataankin sosiaalihuoltopalveluissa vielä pitkään.

Ajoissa kotiin -kampanjaa koordinoi Perhehoitoliitto ry, joka on perhehoitajien alueyhdistysten ja perhehoitoperheiden nuorten yhdistys SINUT ry:n kattojärjestö. Perhehoitoliitto ylläpitää sijaisvanhemmaksi.fi-sivustoa, joka tarjoaa tietoa sijaisvanhemmuudesta.

Kampanjan aikana Perhehoitoliitto järjestää kaikille sijaisvanhemmuudesta kiinnostuneille suunnatun chatin, jossa liiton asiantuntija yhdessä perhehoitajan kanssa vastaa perhehoitoon ja sijaisvanhemmuuteen liittyviin kysymyksiin.

Lisätiedot: tiedottaja Kirsi-Marja Nurminen, puh. 040 310 1446, kirsi-marja.nurminen@perhehoitoliitto.fi (kesälomalla 29.6.-27.7.2020). Heinäkuussa voi olla sijaisvanhemmuuteen liittyvissä asioissa yhteydessä myös suoraan sijoittajiin. Yhteystiedot löytyvät sijaisvanhemmaksi.fi-sivuilta: https://www.perhehoitoliitto.fi/sijaisvanhemmaksi/yhteys.