Perhevapaista sopimatta jättäminen olisi vastuutonta

Taloudellinen epävarmuus vaikuttaa kaikkiin, erityisesti lapsiperheisiin. Monessa perheissä raha-asiat ovat juuri nyt ajankohtaisia ja siihen vaikuttaa myös elokuussa voimaan tullut perhevapaauudistus. Oman elämän ja työuran suunnittelussa ennakoitavuus on tärkeää. Nyt neuvotteluissa päätetään, maksetaanko jatkossa lapsen molemmille vanhemmille perhevapaiden ajalta palkkaa nykylain tarkoituksen mukaisesti.



Jos perhevapaiden palkallisuutta ei kirjata työehtosopimuksiin, vanhat kirjaukset ohjaavat edelleen synnyttävän vanhemman pitämään pidemmät tai kaikki vanhempainvapaajaksot. Uudesta hyvästä laista tulee nollalaki. Tasa-arvoisen palkallisen perhevapaan toteutumatta jättäminen voi vaikuttaa suoraan myös siihen, halutaanko perhettä ylipäätään perustaa.



Julkisen sektorin neuvotteluissa asia sovittiin tasa-arvoisesti, eli niin sanotun 40+32+32 mallilla eli synnyttävälle vanhemmalle yhteensä 72 päivää ja ei-synnyttävälle 32 päivää. Yksityisellä sektorilla ainoastaan yksityinen opetusala sai tällaisen ratkaisun aikaiseksi. Hyvä huomioida, että perhevapaakirjaus koskee mitä suurimmissa määrin nimenomaan miehiä.



Yksityisen sektorin sopimukset odottavat vientiteollisuuden ratkaisua, jonka määräaika on tänään. Tähän saakka työnantaja on tyrmännyt perhevapaiden palkallisuuden korjaamiseen. Perhevapaa-asiassa näytetään etenevän täsmälleen samalla tavalla kuin muutoinkin tes-neuvotteluissa; muut alat odottavat teknologiateollisuuden neuvottelupöydän ratkaisua. Onko todellakin niin, että taas kerran teknologiateollisuus ratkaisee muiden puolesta tämänkin asian? Se taas tarkoittaisi sitä, ettei perhevapaiden palkallisuutta kirjata yhteenkään työehtosopimukseen yksityisellä sektorilla.



Ja mitä tämän ratkaiseminen maksaisi? Rahasta asia ei voi olla kiinni, sillä se maksaisi ainoastaan 0,1% kustannusvaikutuksesta.



Teknologiateollisuus ry ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry on näkyvästi paaluttanut itsensä tulevaisuuteen katsovaksi suunnannäyttäjäksi, mutta jostain syystä suhtautuminen perhevapaisiin on reipas tuulahdus menneisyydestä. Mikäli asia ei tällä kierroksella ratkea, on varsin epätodennäköistä, että siitä sovitaan seuraavillakaan kierroksilla.



Tuntuu aivan mahdottomalta ajatukselta, että palkansaajaliitot tulisivat pelkän palkkaratkaisun kanssa ulos neuvotteluista. Jos ratkaisut syntyvät ilman minkäänlaista kirjausta perhevapaista, on jatkossa turha osapuolten puhua kovin suureen ääneen työelämän kehittämisestä.



Kirjoittaja on Tradenomien edunvalvontajohtaja ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n varapuheenjohtaja.