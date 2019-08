Peruskivi muurattiin juhlallisesti Rikosseuraamuslaitoksen Jyväskylän kampuksella

Rikosseuraamuslaitoksen Jyväskylän kampuksen peruskivi muurattiin tänään Jyväskylän Tourulassa. Kampuksella tulee kesällä 2020 toimimaan avovankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto. Aiemmin yksiköt toimivat kahdessa eri paikassa Laukaassa ja Jyväskylän keskustassa. Toimintojen yhdistämisellä samoihin tiloihin halutaan tehostaa ja järkevöittää toimintoja. Kampus koostuu kolmesta rakennuksesta: asumisyksiköstä, ikkunapajasta ja palvelurakennuksesta.

Kampuksella rangaistustaan suorittavat vangit ovat valmistautumassa vapautumiseen. Heidät on arvioitu avolaitokseen soveltuviksi. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että he noudattavat järjestyssääntöä ja sitoutuvat päihteettömyyteen. Kampuksella on 60 vankipaikkaa, joista 20 on naisille ja 40 miehille.

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaita ovat yhdyskuntapalvelua, valvontarangaistusta, nuorisorangaistusta sekä ehdollisen ja ehdonalaisen vapauden valvontaa suorittavat. Lisäksi kampuksella asioi yhdyskuntaseuraamuksiin liittyviä lausuntoasiakkaita ja siviilistä vankilaan sijoiteltavia.

”Yksi yhteinen, tilaratkaisuiltaan ja sijainniltaan toimiva ja nykyaikainen toimitila tehostaa ja järkevöittää toimintojamme. Kampus antaa sekä vangeille että yhdyskuntaseuraamusasiakkaille mahdollisuuden hyödyntää henkilöstömme osaamista. Asiakkaiden ja vankien kuntoutumisen kannalta keskeiset yhteistyökumppanit ovat lähellä”, kertoo Laukaan vankilan ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja Tuula Tarvainen.

Toiminnot siirtyvät Tourulaan kesällä 2020

Kampushanke toteutetaan kustannusneutraalisti soveltaen uutta Rikosseuraamuslaitoksen vankilakonseptia. Hankkeesta syntyvät kustannukset katetaan Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston ja Laukaan vankilan toimintamenosäästöillä. Uudessa kampuksessa toimitilojen määrä vähenee nykyisestä. Samalla vältetään nykyisten Laukaan kiinteistöjen vaatimat mittavat peruskorjausinvestoinnit.

10 miljoonan euron hanke työllistää rakennusvaiheessa 150 henkilötyövuoden verran ja valmiilla kampuksella työskentelee noin 45 henkeä. Asumisyksikköön tulee tilat 60 hengelle. Yhteensä kolmeen erilliseen rakennukseen tulee noin 3000 neliötä tilaa. Tontti sijaitsee Ramoninkadulla Tourujoen ja moottoritien liittymän läheisyydessä. Toiminnot siirtyvät Tourulaan kesällä 2020.

Hankkeessa kolme sopijaosapuolta

Jykia Oy omistaa kampuksen tontin ja rakennuttaa uudisrakennuksen. Senaatti-kiinteistöt vuokraa rakennuksen ja Rikosseuraamuslaitos on loppukäyttäjä. Kohteen projektinjohtourakoitsija on NCC Building Nordics. Jyväskylän kaupunki on omalta osaltaan edistänyt hankkeen toteutumista kaavoituksella.

”Olemme kulkeneet pitkän tien tässä hankkeessa. Monta mutkaa on ollut matkassa, mutta usko hankkeen toteutumiseen on säilynyt”, Jykian toimitusjohtaja Seija Takanen summaa.

”Jykialla on uuden toimintatapamme mukaisesti myös exit neuvoteltuna. Kiinteistön myynti tapahtuu muutaman vuoden päästä”, Takanen kertoo.

Peruskiveen muurattiin asiakirjasylinteri

Peruskiven muuraustilaisuudessa tänään puhujina olivat muun muassa Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Esa Vesterbacka ja Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto. Valtiovallan tervehdyksen tilaisuuteen toi oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen. Peruskiveen upotettiin perinteisesti päivän Keskisuomalainen, kolikot, hankesuunnitelma ja kampuksen työtoiminnan tuote.

Lisätietoja:

Seija Takanen, toimitusjohtaja, Jykia

p. 040 519 5732

seija.takanen@jykia.fi

Tuula Tarvainen, johtaja, Laukaan vankila ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimisto

p. 050 383 2858

tuula.tarvainen@om.fi