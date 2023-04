Perussuomalaiset on eduskunnan suurin yrittäjäpuolue – ”Yrittäjä tietää, mistä hyvinvointiyhteiskunta syntyy”

Perussuomalaiset on edelleen suurin yrittäjäpuolue. Puolueesta valittiin eduskuntaan 19 yrittäjäkansanedustajaa. Yrittäjäkansanedustajien puolueen edustajista on 41 prosenttia. Toiseksi suurin puolue on kokoomus 11 yrittäjäkansan edustajallaan. Kolmanneksi suurin on Keskusta, jonka riveissä on 7 yrittäjäkansanedustajaa.

Varalla olevia yrittäjäkansanedustajia on 14.

– Yrittäjä tietää, mistä hyvinvointiyhteiskunta syntyy ja kuinka päättäjä voi vaikuttaa yritysten edellytyksiin menestyä. Kasvaakseen yrittäjä tarvitsee vakaan, kilpailukykyisen ja ennakoitavan verotuksen ja osaavaa työvoimaa. Päättäjien on nostettava rimaa ja tehtävä kasvupolitiikkaa, joka vahvistaa Suomen talouden kestävää kasvua, Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari arvioi.

Jaskari toivoo tulevan hallituksen ja sen ohjelman rakentajien ymmärtävän, että kasvu syntyy vain yrittäjien riskinoton kautta. Jos riskinotosta rangaistaan eikä palkita, se näkyy nopeasti investoinneissa ja työpaikoissa.

– Siksi vastuullinen poliitikko ei syö Suomen kasvun eväitä, Jaskari painottaa.

Yrittäjäkansanedustajat (nimi, puolue suuruus- ja aakkosjärjestyksessä, vaalipiiri)

Yrittäjäkansanedustajan kriteerin täyttää kansanedustaja, joka kokee itsensä yrittäjäksi ja myös sivutoimenaan yrittäjänä toimivat ovat mukaanluetut.

Eerola Juho, Perussuomalaiset, Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Elomaa Ritva, Perussuomalaiset, Varsinais-Suomen vaalipiiri

Huru Petri, Perussuomalaiset, Satakunnan vaalipiiri

Immonen Tomi, Perussuomalaiset, Keski-Suomen vaalipiiri

Junnila Vilhelm, Perussuomalaiset, Varsinais-Suomen vaalipiiri

Kangas Antti, Perussuomalaiset, Oulun vaalipiiri

Teemu Keskisarja, Perussuomalaiset, Uudenmaan vaalipiiri

Koskela Jari, Perussuomalaiset, Satakunnan vaalipiiri

Laakso Kristian Sheikki, Perussuomalaiset, Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Lehtinen Rami, Perussuomalaiset, Hämeen vaalipiiri

Lundén Mikko, Perussuomalaiset, Varsinais-Suomen vaalipiiri

Niemi Veijo, Perussuomalaiset, Pirkanmaan vaalipiiri

Peltokangas Mauri, Perussuomalaiset, Vaasan vaalipiiri

Piisinen Jorma, Perussuomalaiset, Uudenmaan vaalipiiri

Rintamäki Anne, Perussuomalaiset, Vaasan vaalipiiri

Rostila Onni, Perussuomalaiset, Uudenmaan vaalipiiri

Sillanpää Pia, Perussuomalaiset, Vaasan vaalipiiri

Strandman Jaana, Perussuomalaiset, Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Tavio Ville, Perussuomalaiset, Varsinais-Suomen vaalipiiri

Kokoomus

Aalto-Setälä Pauli, Kokoomus, Varsinais-Suomen vaalipiiri

Eestilä Markku, Kokoomus, Savo-Karjalan vaalipiiri

Heinonen Timo, Kokoomus, Hämeen vaalipiiri

Jukkola Janne, Kokoomus, Vaasan vaalipiiri

Kinnari Teemu, Kokoomus, Hämeen vaalipiiri

Kiuru Pauli, Kokoomus, Pirkanmaan vaalipiiri

Lahdenperä Milla, Kokoomus, Varsinais-Suomen vaalipiiri

Partanen Karoliina, Kokoomus, Savo-Karjalan vaalipiiri

Satonen Arto, Kokoomus, Pirkanmaan vaalipiiri

Toveri Pekka, Kokoomus, Uudenmaan vaalipiiri

Valkonen Ville, Kokoomus, Varsinais-Suomen vaalipiiri

Keskusta

Huttunen Hanna, Keskusta, Savo-Karjalan vaalipiiri

Kalmari Anne, Keskusta, Keski-Suomen vaalipiiri

Kosonen Hanna, Keskusta, Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Mehtälä Timo, Keskusta, Oulun vaalipiiri

Savola Mikko, Keskusta, Vaasan vaalipiiri

Siponen Markku, Keskusta, Savo-Karjalan vaalipiiri

Viljanen Eerikki, Keskusta, Uudenmaan vaalipiiri

Ruotsalainen kansanpuolue

Adlercreutz Anders, RKP, Uudenmaan vaalipiiri

Norrback Anders, RKP, Vaasan vaalipiiri

Vihreät

Tynkkynen Oras, Vihreät, Pirkanmaan vaalipiiri

Virta Sofia, Vihreät, Varsinais-Suomen vaalipiiri

Kristillisdemokraatit

Poutala Mika, Kristillisdemokraatit, Uudenmaan vaalipiiri

Liike Nyt

Harkimo Harry, Liike Nyt, Uudenmaan vaalipiiri

Sosialidemokraatit

Harakka Timo, SDP, Helsingin vaalipiiri

Eduskuntavaaleissa oli ehdolla 473 yrittäjätaustaista ehdokasta eli 19,5 prosenttia ehdokkaista (Suomen Yrittäjien selvitys 16.3.2023).

