Peter Joukainen toivoo, että artisti voisi breikata vielä nelikymppisenä

Huomenna sinä -biisin 14.4. julkaiseva Peter Joukainen toteaa: ”Muusikon näkokulmasta tämä on kaksivitosille räätälöity yhteiskunta. Jos haluaa julkaista uutta musiikkia nelikymppisenä, sitä miettii, onko juna jo mennyt, kiinnostaako ketään ja pitäisikö olla kuuluisa tiktokkaaja että löytäisi kuulijansa. Haluaisin vastustaa ajatusta, joka on myös kovin sukupuolittunutta. Miehellä voi olla pieni tsäänssi, naisia syrjitään vielä enemmän ikäasiassa. Samaa ongelmaa ei ole muilla taiteenaloilla, esimerkiksi kirjailijoilla. Mitä vanhempia he ovat, sitä uskottavampia he ovat.”

Laulaja-lauluntekijä vierastaa kuitenkin ikäaiheesta puhumista, sillä ei halua uhriutua tai leimautua valittajaksi. Myös musiikissa Joukainen pyrkii välttämään saarnaamista ja ylhäältä päin ohjaamista.

Ajan kuluminen on teema, joka toistuu levyllä lähes joka biisissä. Samalla neljän lapsen isä pohtii kappaleissaan paljon kuolemaa, perheteemaa ja sukupolvien ketjua. Kuusi vuotta sitten isänsä menettänyt Joukainen on kahden sukupolven välissä – aihe on pinnassa, kun saattelee edellisen sukupolven hautaan ja hoivaa samalla uutta. Kuolema on kuitenkin niin suuri teema, että sitä täytyy varoen lähestyä. Joukainen kertoo kipuilevansa sitä, että täällä vanhetaan. Hänen laulunsa ovat enemmän aiheen tarkastelua kuin valmiita vastauksia. ”Jos tämän teeman kanssa ei kipuile, on joko niin valmis, että on sinut kuoleman kanssa tai sitten ei uskalla katsoa kohti.”

Joukainen haluaa uskoa siihen, että peli ei ole vielä pelattu – maailmaan, jossa tilaa on vielä muillekin kuin 25-vuotiaille.

Uusi single suoratoistopalveluissa 14.4.2023