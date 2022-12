Petgood haluaa nopeuttaa siirtymistä tulevaisuuden koiran- ja kissanruokaan – lanseeraa nyt mullistavat lemmikkituotteet Suomeen

Petgood sai alkunsa vuonna 2020, kun perustaja Pernilla Westergren työskenteli vielä FSN pääomasijoitusyhtiössä. Hänen koirallaan oli terveysongelmia vatsassa, joka johti siihen, että Pernilla alkoi tehdä tutkimusta ja tutustui hyönteisproteiinin hyötyihin lemmikeille. Hän päätti irtisanoutui ja aloitti matkan muuttamaan lemmikkimaailmaa pysyvästi. Tänä päivänä Petgood on todistetusti edesauttanut monien eläinten terveyttä ja Ruotsissa Petgoodin tuotteita käyttävät tuhannet tyytyväiset asiakkaat ja suurin osa tunnetuista kenneleistä.

Petgood lanseeraa nyt Suomeen päättäen samalla uuden 27,5 miljoonan kruunun sijoituskierroksen. Mukana on tunnetun ruotsalaisen konsernin Axel Johnsonin uusi elintarviketeknologia-aloite Foodbridge sekä nykyiset omistajat, mukaan lukien Course Corrected, kestävään kehitykseen suuntautunut riskipääomarahasto. Axel Johnsonin sijoituksen haistoi ensimmäisenä perheyrityksen omistajan Antonia Axe:son Johnsonin koira, joka on jo kauan sitten vaihtanut Petgoodin hyönteispohjaiseen ruokaan. Axel Johnson ja FoodBridge osittain kiinnittivät Petgoodin huomion tätä kautta, mikä johti lopulta sijoitukseen.

Petgood panostaa myös lemmikkien terveyteen keskittyvään tutkimukseen. Yhtiö julkaisi äskettäin yhdessä Protix-hyönteisfarmin ja Münchenin teknisen yliopiston (TUM) kanssa tieteellisen tutkimuksen, joka osoittaa mustan sotilaskärpäsen rasvan positiivisia terveysvaikutuksia koiran ja kissan ruoassa.

Petgood-tuotteet perustuvat uusimpaan tieteeseen ja tutkimukseen. Tutkimukset osoittavat, että hyönteisproteiinin laatu on sama tai jopa korkeampi kuin perinteisten proteiinin lähteiden, kuten kanan, kanssa. Hyönteisproteiini on myös vapaa antibiooteista, joita muuten käytetään laajalti lihateollisuudessa. Lisäksi mustan sotilaskärpäsen ilmastovaikutus on pienempi kuin perinteisten vaihtoehtojen, mukaan lukien kasviperäisen proteiinin.

"Musta sotilaskärpänen on erittäin resurssitehokas proteiinin lähde eläinten ruokinnassa. Tehokkaat aminohappomäärät yhdistettynä hyvään sulavuuteen tekevät tästä proteiinin lähteestä korkealaatuisen ja tulevaisuuden lemmikkieläin ruoan", sanoo Petgoodin pääeläinlääkäri tohtori Nicky Sluczanowski.

Petgood-tuotteet on nyt saatavilla heidän omilta verkkosivuiltaan ja Suomessa jälleenmyyjänä toimii Peten koiratarvike. Tuotteet löytyvät sekä heidän nettisivuiltaan että kuudesta myymälästä. Tällä hetkellä Petgood-tuotteet valmistetaan koirille ja kissoille.

