Petri Wallin kuolema teki Kingston Wallista legendan – uutuusteos on kuvaus bändin taiasta ja traumasta

Kingston Wallin tarina päättyi laulaja Petri Wallin kuolemaan vuonna 1995, mutta yhtyeen musiikki löytää edelleen uusia kuulijoita. Vuoden 2019 tribuuttikiertueella Kingston Wallin kappaleet keräsivät enemmän yleisöä kuin koskaan aikaisemmin.

Kiertueella oli mukana myös kitarateknikko Kimmo Aroluoma, joka pääsi todistamaan keikat aitiopaikalta. Kingston Wallin perintö -teoksessa Aroluoma lähtee selvittämään, mitä tapahtui Petri Wallin kuoleman jälkeen vuonna 1995, miten pieni kulttibändi kasvoi vuosikymmenten saatossa legendaksi ja miksi etenkin nuoret kuuntelijat löytävät sukupolvi toisensa jälkeen sen pariin.

Monitasoinen teos on johdatus Kingston Wallin musiikkiin, katsaus 90-luvun nuorisokulttuuriin, itämaisten filosofioiden ja huumeiden ristituleen joutuneisiin nuoriin, se on kuin salapoliisitarina Aroluoman jäljittäessä Petri Wallin soittimia ympäri Suomea, ja myös koskettava kuvaus traumasta ja siitä selviämisestä.

Kingston Wallin perintö on kaivattu rinnakkaisteos Viljami Puustisen Kingston Wall -historiikille Petri Wallin saaga, joka oli huima myyntimenestys.

Kimmo Aroluoma on tietokirjailija ja sähkökitaralaitteisiin erikoistunut kiertueteknikko, joka on työskennellyt mm. The Rasmuksen, Amorphiksen, Von Hertzen Brothersin, Hanoi Rocksin, Michael Monroen, Sielun Veljien, Ismo Alangon ja ja HIMin kanssa. Aroluoma on julkaissut kaksi bändien kiertue-elämästä kertovaa kirjaa, Keikkapäivä – 24 h kiertue-elämää (2014) ja Jenkkirundi – Seitsemän viikkoa kiertue-elämää (2016). Keikkapäivä voitti kunniamaininnan BoD:n ja Image-lehden järjestämässä Indie Book Awardseissa.

Kingston Wallin perintö on käsittely- ja arvosteluvapaa 19.1.2023.

