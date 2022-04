Petteri Orpo ja Ulf Kristersson Washingtoniin

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja Ruotsin maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson matkaavat 18.-22.4. yhdessä Washingtoniin tapaamaan Yhdysvaltalaisia poliitikkoja ja asiantuntijoita. Matkan tarkoituksena on keskustella Euroopan turvallisuustilanteesta sekä Suomen ja Ruotsin turvallisuuspoliittisista ratkaisuista.

Puheenjohtajat tapaavat edustajia esimerkiksi Yhdysvaltain kongressista, kansallisesta turvallisuusneuvostosta sekä Yhdysvaltain ulko- ja puolustusministeriöstä. Tämän lisäksi he tapaavat useiden keskeisten ajatushautomoiden edustajia.

”Yhdysvallat on Suomen ja Ruotsin läheisimpiä ja tärkeimpiä kumppaneita. Siksi meidän on käytävä jatkuvaa ja syvällistä vuoropuhelua Euroopan turvallisuudesta ja varsinkin turvallisuuspoliittisista ratkaisuistamme. Tavoitteenamme on Suomen liittyminen Naton jäseneksi ja tätä aiomme myös pohjustaa tapaamisissamme. Pyrimme kasvattamaan tietoutta Suomen ja Ruotsin tilanteesta, jotta prosessin edistyminen Washingtonissa olisi mahdollisimman nopeaa ja sujuvaa”, Orpo ja Kristersson sanovat.

”Suomi ja Ruotsi ovat nyt turvallisuuspoliittisesti kiinnostavia, ja on etumme mukaista viestiä näkemyksiämme Washingtonissa. Yhdysvaltojen asemoitumisella on kiistaton vaikutus jäsenyysprosessin etenemiseen, jolloin teemme osamme jäsenyystavoitteen edistämiseksi. Maidemme Nato-myönteisimpinä puolueina tämä on kokoomukselle ja moderaateille luonteva tapa edistää Pohjolan turvallisuutta ja vakautta”, Orpo arvioi.