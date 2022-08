Petteri Orpo: Kasvu on ainoa keino turvata suomalaisten hyvinvointi

Hyvää 31. itsenäisyyspäivää Ukraina ja ukrainalaiset!

Olette tänään taistelleet tasan puoli vuotta Venäjän julmaa hyökkäystä vastaan. Koko maailma on teistä ylpeitä. Olemme tukeneet teitä ja olemme tukenanne tänään ja huomenna, voittoon asti. Slava Ukraini!

Sodan tuoma epävarmuus jatkuu ja tuntuu myös Suomessa. Erityisen näkyvää se on täällä Kaakkois-Suomessa. Vierailimme eilen Lappeenrannassa ja Imatralla, ja tänään täällä Kotkassa, Haminassa ja Kouvolassa. Rajan läheisyys on tuonut esimerkiksi matkailuelinkeinona alueelle paljon tuloja, jotka ovat nyt ainakin joksikin aikaa ehtyneet. Kaakkoon tarvitaan erityisiä tukitoimia, jotta tulevasta selvitään. Rajan sulkeminen osuu eniten juuri tälle alueelle.

Kävimme eilen vierailemassa rajavartiolaitoksella. Raja pitää turvata. Onkin ilo huomata, että rajalla on menty hyvään suuntaan. Lainsäädäntö on laitettu kuntoon, resursseja on vahvistettu. Kalustoa kuten valvontalentokoneita uusitaan voimakkaasti. Aidan rakentaminen rajan kriittisille paikoille tulee alkamaan pian, ja henkilöstömäärää on päästy kasvattamaan koulutuksella. 3000 rajamieheen päästään, ja näistä lähes puolet itärajalla.

Olemme tähän tyytyväisiä, ja kokoomus sitoutuu rajaresurssin ylläpitämiseen ja vahvistamiseen.

Hyvät kokoomuslaiset, hyvät kuulijat,

Viime viikkoina olen muistellut presidentti Kekkosen sanontaa, että “jos jommankumman, ulko- tai sisäpolitiikan pitää olla rempallaan, niin olkoon se sitten sisäpolitiikka”.

Nyt ulkopolitiikka on kunnossa. Nato-juna kulkee. Mutta sisäpolitiikka - se totisesti on rempallaan.

Suomalaisissa kodeisssa mietitään, riittävätkö rahat ensi talvena asumiseen. Vanhustenhoito ja terveyspalvelut on ajettu kriisiin. Inflaatio ja korkojen nousu rasittavat sekä kotien että valtion taloutta. Elämme epävarmuuden aikaa.

Juuri tässä ajassa toivoisin, että median ja suomalaisten huomio kiinnittyisi siihen, mitä pääministeri Sanna Marin EI tee. Maa huutaa johtajuutta.

Meidän suomalaisten pitäisi tietää, miten Marinin hallitus on varautunut talouden taantumaan? Mistä Suomi saa riittävästi energiaa ensi talvena? Miten hallitus aikoo pelastaa vanhuspalvelut? Millä keinoin se vastaa työvoimapulaan? Miten hallitus varmistaa, että Suomella on iskunkestokykyä mahdollisissa uusissa kriiseissä?

Murheista akuuteimpia on vanhustenhoito ja terveyspalveluiden kriisi. Koska emme saa vastausta siihen, miten hallitus aikoo kriisiä hoitaa, niin joudumme tekemään välikysymyksen hallitukselle.

Siinä mitataan luottamus Sanna Marinin hallitukseen ja kyky hoitaa maan asioita. Meillä tätä luottamusta ei ole. Kysymyksiä riittää, sen sijaan vastauksia ei näy ei kuulu. Ikään kuin pyyhe olisi heitetty jo kehään, ja vastuu ongelmineen jätetty seuraavalle hallitukselle. Yksittäiset ministerit toimivat omillaan ja riitelevät kiistelevät julkisesti. Hallituksen linja on kadoksissa.

Marinin hallituksella olisi nyt viimeinen hetki muuttaa suuntaa. Valtiovarainministeri Saarikon budjettiesitys ei sitä kuitenkaan lupaa, vaan lisävelkaa velan päälle. Eilen valtiovarainministeri myönsi, että valtiolla on liikaa menoja ja liian vähän tuloja. Jos tämä hallitus olisi itse ollut törmäkämpi, tulevat vaalikaudet eivät menisi sen jälkien siivoamiseen.

Tarvitsemme muutoksen. Suomi on vietävä oikealle raiteelle. Muutos tehdään viimeistään ensi kevään eduskuntavaaleissa.

Hyvät ystävät,

kesäkuun puoluekokouksessa Kalajoella hyväksyimme Suomi oikealle raiteelle -ohjelman. Siinä linjaamme, miten Suomi palautetaan takaisin kasvun uralle. Tästä syystä me haluamme saada suomalaisten luottamuksen ja voittaa eduskuntavaalit.

Me haluamme palauttaa suomalaisten luottamuksen tulevaisuuteen. Haluamme turvata hyvinvoinnin ja palvelut, luoda kestävää kasvua ja lopettaa velkahumpan, vaikka Kotkan meripäivien humppa tunnetusti villitseekin.

Ennen vaaleja moni puolue hakee pikavoittoja esittämällä menolisäyksiä velaksi. Niillä ei Suomen isoja ongelmia ratkaista. En minäkään väitä, että talouden saaminen tasapainoon olisi helppoa tai tapahtuisi nopeasti. Pikemminkin olen vakuuttunut, että se vaatii kaksi vaalikautta ja kovaa työtä. Kaikkien puolueiden olisi sitouduttava tavoitteeseen ja keinoihin laajasti ja pitkäaikaisesti. Tavoitteesta pitäisi pystyä sopimaan parlamentaarisesti.

Demareilla on nyt hallussaan vain kulutuksen kaava. Meillä kokoomuksessa on kasvun kaava.

Kasvun kaava lähtee näkökulman muutoksesta: Siitä, että katse kohdistetaan kasvun edellytyksiin: niihin tekijöihin, jotka tekevät Suomesta houkuttelevan maan investoida ja yrittää. Siihen, että työn tekeminen ja yrittäminen ovat tässä maassa aina kannattavia. Siihen, että meillä on ja meille muuttaa osaavia työntekijöitä. Siihen, että me suomalaiset uskomme itseemme ja uskallamme myös näyttää sen. Että uskallamme menestyä.

On aika siirtyä tiekarttojen piirtelystä tekemiseen. Suomi tarvitsee vaikuttavia toimia, sillä ilman niitä tartumme lopullisesti kiinni velkaantumisen kierteeseen. Talouskasvun ja työllisyyden edellytykset on nostettava pohjoismaiselle tasolle. Tämä tarkoittaa esimerkiksi työmarkkinauudistuksia ja aktiivista kasvupolitiikkaa.

Hyvät ystävät,

te tiedätte, että talousmiehenä pidän kaavoista. Siitä, että käsillä on ongelma, muuttujat ja ratkaisu. Joskus yhtälöitä tehdessä ensimmäisenä on olemassa ratkaisu ja siihen on keksittävä oikeat muuttujat.

Kasvun kaava on lopulta yksinkertainen. Kasvua syntyy, kun Suomeen investoidaan ja Suomessa investoidaan yrityksiin. Jotta näin tapahtuu, meillä pitää olla ihmisiä, jotka haluavat ottaa riskiä ja yrittää, yrityksiä, joissa syntyy innovaatioita. Jotta yritys voi kasvaa, sen pitää saada osaavaa työvoimaa. Myös yrittämisen ympäristön pitää olla suotuisa: tarvitsemme mm. kunnossa olevan infran, kannustavan verotuksen ja sujuvan luvituksen.

Me tiedämme jokaisen elementin, joka on pantava kuntoon, jotta kasvun kaava toimii.

Hyvät ystävät ja kuulijat,

Etenemme nyt kohti politiikan syksyä ja eduskuntavaaleja. Suomi tarvitsee epävarmoina aikoina vakaata, tietoon ja harkintaan perustuvaa johtajuutta. Mikäli hallitus ei tähän pysty, kokoomus pystyy.

Meillä on kasvun kaava ja meillä on ratkaisu. Me tiedämme, miksi kasvun eteen on tehtävä töitä. Kasvu on ainoa keino turvata suomalaisten hyvinvointi ja palvelut myös huomenna. Kasvu on ainoa tae sille, että ihmisillä on töitä ja rahaa elämiseen. Kasvu on ainoa tie suomalaisten kotien ja Suomen vaurastumiseen.

Talous on kuitenkin lopulta vain väline sen yhteiskunnallisen hyvän saavuttamiseen, mitä tavoittelemme. Hyvinvointivaltion pelastaminen ja kehittäminen onnistuu vain taloudellisella kasvulla ja sen tuomilla resursseilla. Mutta se vaatii myös priorisointeja. Kohteita on paljon.

Me haluamme satsata esimerkiksi kaksivuotiseen esiopetukseen, perusopetukseen, tutkimukseen ja kehitykseen, poliisiin ja turvallisuuteen sekä vanhuspalveluihin. On selvää, että tarpeita on runsaasti. Välikysymyksellämme terveyspalveluiden kriisistä ja vanhustenhoidon tilasta pakotamme hallituksen vastaamaan viimeinkin siihen, millä keinoin he yrittävät saada asiat kuntoon.

Hallitus myöntää jo itsekin ministereidensä suulla, että keisarilla ei ole vaatteita lykätessään hoitajamitoitusta. Pelkkä lykkäys ei kuitenkaan ratko ongelmia, sillä tilanteen on annettu kärjistyä liian pahaksi. Nyt on tartuttava toimeen.

Tulevalla vaalikaudella Suomi on palautettava kasvun ja luottamuksen uralle. Se on lupaus, joka meidän on suomalaisille annettava. Me kokoomuksessa olemme valmiit laittamaan kasvun edellytykset kuntoon - yksi kerrallaan.

Puheenjohtaja Orpon puhe eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kotkassa. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.