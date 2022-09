Petteri Orpo: Suomi tarvitsee talouskasvua ja menojen priorisointia

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan Suomi tarvitsee seuraavalla hallituskaudella sekä talouskasvua että menojen priorisointia. Orpon mukaan kokoomuksella on näyttöjä talouden laittamisesta kuntoon.

”Kokoomus on antanut näyttönsä, että kykenemme säästöihin silloin, kun se on välttämätöntä. Iiro Viinanen ja Sauli Niinistö laittoivat itsensä likoon vahtivuoroillaan, Sipilän hallituksessa tasapainotimme taloutta neljän miljardin kovalla säästökuurilla”, Orpo sanoo.

”On hupaisaa, että hallituksessa istuvat tuhlaajapuolueet ovat huolissaan kokoomuksen kyvystä sopeuttaa. Heidän kannattaisi kysyä itseltään, miten valtion menojen ja tulojen pysyvä epäsuhta ratkaistaan. Vai aikovatko he vain seurata katseella, kun hyvinvointimme murenee” Orpo jatkaa.

Orpon mukaan hallituksen asettaman talouspolitiikan arviointineuvoston suositus antaa hyvän raamin valtion taloudenhoidolle. Arviointineuvoston mukaan julkisen talouden vuosittainen sopeutustarve on 0,2-0,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Käytännössä se tarkoittaa talouden tasapainottamista noin miljardilla eurolla joka vuosi.

”Budjetin loppusumma on ennätykselliset 80 miljardia. Entisenä valtionvarainministerinä tiedän, että tuosta kokonaisuudesta löytyy säästettävää. Valtion budjettikirja on käytävä momentti momentilta läpi. Aina voi jotakin jättää tekemättä tai tehdä tehokkaammin. Erityisesti ympäristölle haitalliset yritystuet on syytä kammata läpi tarkasti. Suurista menokohteista nostan esille asumistuen, joka on noussut lyhyessä ajassa 1,5 miljardiin ja kasvaa yhä”, Orpo sanoo.

Venäläiset turvapaikanhakijat mahdollinen turvallisuusuhka

Orpon mukaan Venäjältä pakoon lähtevät reserviläiset voivat muodostaa Suomelle turvallisuusuhan. Orpo haastaa hallitusta myös venäläisten turistiviisumeista.

”Hallitus ilmoitti myöhään perjantaina, että se aikoo viimein estää venäläisten turistien saapumisen maahan. Päätöksen perusteet ovat samoja, jotka hallitus on tähän saakka torjunut mahdottomina. Jos tahtoa olisi ollut, tie olisi löytynyt aiemmin”, Orpo toteaa.

”Meidän ei pidä ottaa Venäjältä mahdollisesti laajoin joukoin tulevia reserviläisiä vastaan turvapaikanhakijoita. Riski turvallisuusuhkista joukossa on ilmeinen. Meidän on asetettava kansallinen turvallisuus etusijalle. Kokoomus ja oppositio hoitivat kesällä rajalainsäädännön kuntoon. Meidän näkemyksemme tarvitaan tässäkin tilanteessa”, Orpo sanoo.