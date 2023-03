Petteri Orpo: Uutta ydinvoimaa Suomeen

Yksi tulevan hallituksen tärkeimmistä tehtävistä on vauhdittaa voimakkaasti uusien ydinvoimaloiden rakentamista Suomeen. Kokoomus haluaa ydinvoimasta tulevan hallituksen energiapolitiikan kulmakiven ja esittää uusien ydinvoimaloiden rakentamista Suomeen.

Fortum ja Outokumpu julkistivat 23.3. selvittävänsä mahdollisuutta rakentaa Outokummun Tornion terästehtaan lähelle pienydinreaktorin. Vastaavat hankkeet ovat äärimmäisen positiivisia ja uuden hallituksen on varmistettava, että hankkeilla on edellytykset toteutua.

Helenin toimitusjohtaja Olli Sirkka kuitenkin tuskasteli tänään 26.3. Helsingin Sanomissa, miten pienydinvoimaloiden luvituksen nopeuttamisesta on keskusteltu julkisuudessa paljon, mutta mitään olennaista muutosta ei ole saatu aikaiseksi. Sirkka on hahmotellut pienydinvoimaloille jo mahdollisia sijoituspaikkojakin Helsingissä.

”Investointiluvituksen sujuvoittaminen ja ennakoitavuuden parantaminen on hoidettava kuntoon. Tämä koskee kaikkia investointeja, joilla pääsemme irti fossiilisista ja luotua työpaikkoja Suomeen. Meillä ei ole varaa menettää puhtaan energian investointeja ja niistä syntyvää kestävää kasvua Ruotsiin tai muihin maihin”, Orpo sanoo.

Ydinsähköllä on lukuisia kilpailuvaltteja. Ensinnäkin sähkön tuotanto on edullista ja sähkö on toimitusvarmaa. Säästä riippumatta ydinvoimalla voidaan takoa tasaiseen tahtiin energiaa. Ydinvoima on myös täysin puhdasta energiantuotantoa ja vahvistaa omavaraisuuttamme.

”Omavaraisuuden vahvistaminen irtautumalla ulkomaisesta fossiilienergiasta tekee Suomesta turvallisemman maan”, Orpo sanoo.

Suomessa positiivinen suhtautuminen ydinvoimaan

Kokoomus ehdottaa, että puolueet sitoutuvat tulevalla vaalikaudella myöntämään myönteinen periaatepäätös kaikille länsimaisille vähimmäisehdot täyttäville uusille ydinvoimahankkeille.

”Ydinvoimaloiden suunnittelu on kallista ja siihen on voitava ryhtyä ilman riskiä, että työ valuu hukkaan. Ydinvoimahankkeilta on poistettava poliittinen riski. Lisäksi ensi vaalikaudella on aloitettava uuden ydinvoimalahankkeen toteuttaminen”, Orpo paaluttaa.

Myönteisen suhtautumisen on koskettava sekä modulaarisia pienreaktoreita että suurempia ydinvoimayksiköitä, turvallisuusvaatimukset huomioiden.

”Tulevan hallituksen on sitouduttava aiemmin suunniteltua nopeampaan edistymiseen ydinenergialain uudistuksen kanssa. Vain merkittävien uusien ydinvoimainvestointien avulla voimme turvata edullisen ja varman sähkön sekä tehdä Suomesta puhtaan energian suurvallan”, Orpo sanoo.

Suomella on useita keskeisiä etuja ydinvoimamaana. Suomessa on lähtökohtaisesti hyvin positiivinen suhtautuminen ydinvoimaan kansalaisten puolesta. Samalla olemme ylläpitäneet huippuluokan ydinvoimaosaamista ja olemme ratkaistu uutta voimaa ylläpitäen samalla vanhaa. Suomessa on myös ratkaistu ydinjätteen loppusijoituskysymys Onkalo-hankkeella. Tästä monet muut maat ovat jopa kateellisia.

Ruotsissa uusi hallitus on sitoutunut antamaan valtiontakauksia 35 miljardin euron edestä uusien ydinvoimahankkeiden edistämiseksi. Ydinvoimassa kustannukset painottuvat nimenomaan rakentamisvaiheeseen ja ydinvoiman edistämisessä on keskeistä rakentamisvaiheen sujuvoittaminen. Suomessa pitää olla tarvittaessa valmiutta Ruotsin kaltaisille ratkaisuille, jotta saamme varmistettua uusia ydinvoimainvestointeja Suomeen mahdollisimman pian.

”Edullisen, varman ja puhtaan energian saatavuuden pitää olla Suomelle yksi tulevaisuuden kilpailueduista”, Orpo päättää.

Blogi luettavissa täällä.

Kokoomus on esittänyt ratkaisuja, miten Suomesta tehdään puhtaan energian suurvalta, jotta sähkölaskut pysyvät kurissa, saamme uusia teollisuusinvestointeja sekä vähennettyä päästöjä.

Keinovalikoimasta löytyy mm.: