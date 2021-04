Peurungan jäähalli pyörii jatkossa 100 % uusiutuvalla energialla

Jaa

Peurungan jäähallin sähkö tulee jatkossa täysin uusiutuvista lähteistä. Toteutuksen takana on kaksi ratkaisua: uusi energiakumppani sähkönhankinnassa ja jäähallin katolle rakennettavan aurinkovoimalan tuottama energia.

Peurungan jäähallissa hyödynnetään jatkossa EKOenergia-merkittyä sähköä, joka tulee Lumme Energialta. EKOenergia-merkki takaa sen, että energia on 100% uusiutuvaa ja täyttää ympäristöjärjestöjen hyväksymät kestävyyskriteerit. EKOenergia on Suomen luonnonsuojeluliiton lanseeraama ja voittoa tavoittelematon ympäristömerkki energialle ja toimii nyt jo yli 40 maassa. EKOenergian Ilmastorahaston kautta ohjataan tukea kansainvälisiin ilmastoprojekteihin eri puolille maailmaa. Ympäristöystävällisen energiaratkaisun toisena palasena on aurinkovoimala, joka rakennetaan jäähallin katolle.

- On hienoa olla mukana mahdollistamassa vihreään energiaan siirtymistä paikallisesti Keski-Suomessa ja rakentaa näin yhdessä vastuullista ja ympäristöystävällistä tulevaisuutta. Kumppanuus on meille tärkeä ja hyvin merkityksellinen”, toteavat Lumme Energian avainasiakaspäällikkö Jukka Melonen ja Solarigon myyntipäällikkö Samuli Pohtola.

Ympäristövastuullisuus tärkeä osa yrityksen strategiaa ja arvopohjaa

Suomen Sporttiareenat haluaa toiminnallaan ja päätöksenteoillaan olla luomassa parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Tästä syystä EKOenergia ja aurinkovoimala olivat ratkaisuja, jotka haluttiin käyttöön Peurungan jäähallilla.

- Heti toiminnan alkaessa oli selvää, että pitkäaikaisen ja vastuullisen energiakumppanin etsiminen on prioriteettilistamme kärjessä. Kartoittaessamme mahdollisia kumppaneita Lumme Energia erottui joukosta edukseen ja heidän kanssaan yhteinen suunta ja visio löytyi nopeasti ja luontevasti, taustoittaa sopimuksen syntymistä Suomen Sporttiareenat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Mellin.

Peurungan jäähalli saa jatkossa osan sähköstään siis myös aurinkovoimalasta, joka pystytetään hallin katolle toukokuussa. Aurinkovoimalan rakentamisesta vastaa Solarigo Oy, joka kuuluu Lumme Energian konserniin. Hallin katolle asennettava aurinkovoimala tulee koostumaan 228 aurinkopaneelista, joiden teho on yhteensä 82 kWp.Vuodessa suoraan hallin katolta saadaan noin 68 000 kilowattituntia sähköä. Aurinkovoimalalla pystytään kattamaan lähes 10 prosenttia jäähallin käyttämästä sähköstä.