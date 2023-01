Gon taiteellisen tohtorintutkinto sisältää tutkielman sekä viisi vuosina 2013–2022 pidettyä jatkotutkintokonserttia, jotka tarjoavat syvällisen katsauksen Einojuhani Rautavaaran pianoteoksiin.

”Tutustuttuani Rautavaaran pianomusiikkiin olen ollut hämmästynyt siitä, miten erilaista on partituurin sisältämä tieto ja se, miten se on toistunut äänitteillä. Joka kerta kun esitämme musiikkia, yhdistelemme tietoa esimerkiksi partituurista, säveltäjän tuotannosta, esityskäytännöistä ja omista tuntemuksistamme. Näiden välisten ristiriitojen tarkastelu on auttanut ymmärtämään erilaisia musiikkiesitykseen vaikuttavia lähteitä”, Go kertoo.

Tšehovin näyttelemisen tekniikka voi elävöittää myös musiikkiesitykseen valmistautumista

Etsiessään luovaa lähestymistapaa yhdistää musiikkiesitykseen vaikuttavia usein ristiriitaisiakin syötteitä Go tutustui Mihail Tšehovin (1891–1955) psykofyysisen näyttelemisen tekniikkaan. Tšehov kehitti menetelmän, jolla voi kehittää näyttelijän mielikuvitusta ja auttaa saavuttamaan yhteyden fyysisten ja sisäisten impulssien välillä.

Go tutki, miten Tšehovin tekniikkaa voisi soveltaa pianonsoitossa ja teosten valmistamisessa esitystä varten. Einojuhani Rautavaaran Sonaattia nro 2 (Tulisaarna) hyödyntäen hän tarkasteli Tšehovin menetelmän mahdollisuuksia muokata ohjelmiston valmisteluprosessia. Tulisaarna oli teos, jonka yhteyteen muodostui vahvoja, Rautavaaran omista näkemyksistä poikkeaviakin esityskäytäntöjä jo säveltäjän elinaikana.

”Tšehovin menetelmässä näyttelijä tai muusikko alkaa harjoitella ensin käyttämällä koko kehon liikkeitä ennen kuin vähentää niitä ja lopulta jättää ulkoisen fyysisen liikkeen kokonaan. Kun ulkoinen liike jää pois ja esiintyjä näyttää jopa ulospäin liikkumattomalta, hän silti ilmentää sisäistä dynamiikkaa, joka muokkaa soittoa ja jonka yleisö voi tuntea.”

Go kehitti tutkimuksessaan myös musiikin esittämisen mallin nimeltä Embodied Imaginative Collaboration (EIC). Se kuvaa sekä niitä elementtejä, jotka muodostavat musiikkiesityksen, että muusikon roolia instrumenttien, tilojen, partituurien, säveltäjien, yleisön ja musiikillisen käytäntöjen verkostossa.

Aura Gon taiteellinen tohtorintutkinto tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa (Camerata, Helsingin Musiikkitalo, Mannerheimintie 13a) 20. tammikuuta 2023 klo 12. Tilaisuus on englanninkielinen.