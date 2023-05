Pieksämäen tuulivoimahankkeessa edetty maanrakennustöihin - Tuulipuiston infokeskus avataan kesän ajaksi paikkakunnalle

Niinimäen hankkeen rakentamisesta vastaava uusiutuvan energian yhtiö OX2 avaa infokeskuksen Anolan kesäkahvilaan, jossa alueen asukkailla ja kahvilavierailla on mahdollisuus tutustua tuulivoimaan ja Niinimäen hankkeeseen.

”Itäisessä Suomessa tuulipuistot ovat Länsi-Suomeen verrattuna vielä suhteellisen harvinaisia, joten päätimme yhdessä paikallistahojen kanssa toteuttaa infokeskuksen Anolaan”, toteaa OX2:n projektipäällikkö Ville Häkkinen.

Infokeskuksen ovat yhdessä OX2:n kanssa suunnitelleet ja toteuttaneet paikalliset AnolaKeskus, Mainos Q ja Messupojat. ”On hienoa, että voimme tarjota paikallisille asukkaille sekä kesävieraillemme mahdollisuuden tutustua Niinimäen tuulipuistoon ja ylipäätään tuulivoimaan”, iloitsee Anolan toiminnoista vastaava Peter Hartwig.

Infokeskuksen avajaisia vietetään 17.5. klo 14–17 ja se on auki kahvilan aukioloaikojen mukaan. Avajaisissa hankkeesta ovat kertomassa OX2:n edustajat.

Mataramäen alueelle rakentuu yhteensä 22 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 250 metriä ja joiden on tarkoitus valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä. Niinimäki on Itä-Suomen suurin tuulivoimahanke ja sen vuosittaisen energiantuotannon arvioidaan vastaavan noin 80 000 kotitalouden sähköntarpeeseen (5 000 kWh/kotitalous).

Tuulipuiston rakennustyöt alkoivat joulukuussa 2022. Hankkeen infratöistä vastaa Destia, ja parhaillaan on käynnissä louhintatyöt, joiden arvioidaan jatkuvan elokuulle. Tuulivoimaloiden perustustyöt käynnistetään kesäkuussa.

Valmistuttuaan tuulipuisto luovutetaan omistajilleen energiayhtiö Helenille ja Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahastolle. OX2 jää vastaamaan tuulipuiston teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.

AnolaKeskuksen kesäkahvila ja infokeskus:

Suonenjoentie 522

76100 Pieksämäki

Anolakeskus