Pieni pahan mielen kirja on tämän syksyn kansainvälinen hitti

Pieni pahan mielen kirja on nousemassa yhdeksi kauden kiinnostavimmaksi suomalaiskirjaksi ulkomailla. Oikeudet on myyty jo 22 maahan, mukaan lukien Yhdysvaltoihin ja Isoon-Britanniaan.

Mikä pilaa bussimatkan? Kuka on ärsyttävin tuntemasi it-tukihenkilö? Lotta Sonnisen Pieni pahan mielen kirja parodioi hyvän mielen tehtäväkirjoja ja kääntää myönteisyysvaatimuksen päälaelleen. Sen sivuilla pääsee moittimaan muita, kaivelemaan menneitä ja kanavoimaan katkeruuttaan.

Ja näköjään onnellisuusbuumi kyllästyttää myös maailmalla. Pieni pahan mielen kirja ilmestyi kesäkuussa 2018, ja tähän mennessä sen julkaisuoikeudet on myyty seuraaviin maihin: Alankomaat, Australia, Espanja, Brasilia, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kiina, Liettua, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Taiwan, Tanska, Tsekki, Unkari, Uusi-Seelanti, Viro ja Yhdysvallat.

”Frankfurtin kirjamessuilla The Little Book of Bad Moods oli puhutuin ja kysytyin kirja! Saimme messuilla joka päivä tarjouksen uudesta maasta. On huikean hienoa luoda uutta trendiä maailmalle Lotta Sonnisen oivaltavalla kirjalla” kommentoi kirjallisuusagentti Elina Ahlbäck. Kirjallisuusagentuuri Elina Ahlbäck Literary Agency on neuvotellut Pienen pahan mielen kirjan kaikki ulkomaan sopimukset.

Lotta Sonninen työskentelee Otavalla kustannustoimittajana. Kirjan ulkoasu ja kuvitus ovat Piia Ahon käsialaa.

