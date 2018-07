Pienillä muutoksilla iso muutos kuntalaisten arkeen - Lapinjärven kunta kuuli liikuntapajaan osallistuneiden toiveen

Päiväleiritoimintaa alakouluikäisille Lapinjärvellä 27.6.2018 08:00 | Tiedote

Pienessä kunnassa perheitä palvellaan ihmislähtöisesti. Kesäkuun ensimmäisen kolmen viikon ajan on arkipäivisin Lapinjärven nuorisotilassa pyörinyt alakouluikäisten päiväleiri. Ohjattua toimintaa on klo 9-15 välisenä aikana ja mukana on ollut joka päivä 11-15 lasta. Toivomus leiriin tuli huoltajilta, joilla oli haasteita keksiä miten järjestää lapsille mielekästä tekemistä koulujen loma-ajaksi kun itse ovat töissä.