Pikaraitiolinjan 15 vaunu tekee yleisökiertueen 14.-17.6.

Tulevan pikaraitolinjan 15 Artic X54 -vaunu tekee yleisökiertueen 14.-17.6.

Kiertueajat- ja pysäkit ovat:

• 14.6. klo 15-18, Aalto-Yliopisto (Otaniemi), Otaniementie 12

• 15.6. klo 15-18, Leppävaaran asema, Alberganesplanadi

• 16.6. klo 15-18, Maunula, Pakilantie 9

• 17.6. klo 15-18, Itäkeskus, Raaseporintie 1

Paikalla on runsaasti asiantuntijoita, joilta voi kysyä niin vaunusta kuin tulevasta liikenteestäkin. Tilaisuudet on tarkoitettu koko perheelle ja niissä voi muun muassa testata tietonsa pikaratikasta leikkimielisessä visassa, josta on palkintojakin luvassa.

Suuren yleisön lisäksi myös tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita tutustumaan uuteen vaunuun.

Kiertueen toteuttavat yhdessä HSL, Kaupunkiliikenne Oy, Helsingin ja Espoon kaupungit sekä radan rakentamisesta vastannut Raide-Jokeri -hanke.

Artic X54 -vaunu on suunniteltu pikaraitiotielle

ForCity Smart Artic X54 on varta vasten tulevaa pikaraitiotieliikennettä varten suunniteltu ratikka. Vaunut ovat kahteen suuntaan ajettavia, joten niissä on ohjaamot kummassakin päässä ja ovet molemmilla sivulla.

Ratikat ovat 34 metriä pitkiä ja niitä on tarvittaessa mahdollista pidentää noin kymmenellä metrillä. Luvassa on väljää matkustamista, sillä Artic X54 -vaunuihin mahtuu enemmän matkustajia kuin telibusseihin tai kantakaupungin linjojen ratikoihin.

Pikaratikan lattia on pysäkkilaiturien kanssa samalla tasolla, eikä pikaratikan sisällä ole portaita.

Vaunut on suunniteltu niin, että ne sopivat myös haastavaan rataverkkoon. Ne ovat liikennöinnin ja kunnossapidon näkökulmasta mahdollisimman hyvin yhteensopivia kantakaupungin Artic-vaunujen kanssa. Vaunut ovat ympäristöystävällisiä, energiatehokkaita ja ylläpitokustannuksiltaan edullisia.

Pikaraitiolinjaa 15 liikennöidään Itäkeskuksen ja Keilaniemen välillä. Liikenne alkaa joko syksyllä 2023 tai viimeistään vuonna 2024. HSL päättää liikenteen aloittamisen ajankohdasta aikaisintaan elokuun lopussa. Ajankohta riippuu muassa kuljettajien ja vaunujen määrästä.