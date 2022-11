Pikkujoulut ja suuremmatkin Virossa: satumaista joulutunnelmaa helposti ja lähellä

Vieraile Tallinnan joulumarkkinoilla ja Vanhankaupungin satupihoilla

Euroopan parhaiksi nimetyt joulumarkkinat Tallinnan Raatihuoneen torilla tarjoavat satumaista tunnelmaa. Sen lisäksi markkinoilla riittää monenlaista ostettavaa: hurmaavia herkkuja, kauniita koristeita, käsitöitä ja leluja. Paikallinen osaaminen näkyy kaikessa eikä muovikrääsää ole tarjolla. Ostosten välissä voi pitää rentouttavan tauon ja siemailla kuumaa glögiä tai kaakaota. Torin uutuusglögi sisältää tänä jouluna appelsiinia ja chiliä.

Joulutorin tähti on mahtava joulukuusi. Sen historia juontaa juurensa kauas menneisyyteen. Koristeltu kuusi on komeillut Tallinnan Raatihuoneen torilla jo vuodesta 1441 ja sen uskotaan olevan ensimmäinen Euroopassa julkisesti näytteille asetettu joulupuu. Kuusen pystytti ensimmäisen kerran paikalle legendaarinen Mustapäiden veljeskunta. Kaunis tapa on Tallinnan raatihuoneentorilta levinnyt ympäri maailman, ja joulukuusesta on tullut tärkeä osa eri kansojen jouluperinteitä.

Tämän joulukauden uutuus Tallinnan vanhassa kaupungissa ovat useat satupihat, jotka johdattelevat muiden muassa Tuhkimon, Pikku Prinssin ja Prinsessa Ruususen tunnelmiin. Satupihoilla on klassikkosatuihin viittaavia valo- ja ääni-installaatioita ja niiden tarkoitus on houkutella jouluväki kiertelemään upeaa vanhaa kaupunkia myös Raatihuoneentorin ulkopuolella. Lasten kanssa onkin mukava käydä bongailemassa ja tunnistamassa satuja.

Moni jouluttaja suuntaa koristeostoksille myös Noblessnerin satama-alueelle. Siellä on myös näyttävä joulutori ja esimerkiksi joulukoristeiden runsaudensarvi Shishi. Sen valtava valikoima tyydyttää nirsoimmankin kuusenkoristelijan toiveet. Keksintötehdas Protossa on puolestaan jouluviikosta loppiaisviikolle pyörivä joulumaa, eli tenhoava taikametsä.

Perinteisten joulukoristeiden näyttely löytyy Suurkillan talosta (Pikk 17, Tallinna)

Tallinnan Raatihuoneen aukion joulutori on avoinna 25.11.−8.1. päivittäin klo 12−19, Tallinnan joulumarkkinat, Viro (visitestonia.com)

Shishi, Peetri 3, Tallinna, Shishi

Forrest Gumpin äiti ei tätä tiennyt: tekemällä omat joulukonvehdit, tiedät mitä saat

Makeiset kuuluvat jouluun. Tallinnassa pääset ihmettelemään marsipaanin valmistusta vierailemalla kaupungin vanhimman, edelleen toiminnassa olevan kahvilan Maiasmokkin marsipaanihuoneessa. Siellä voit nähdä, miten marsipaanitaiteilija muovailee makeishahmoja ja maalaa ne käsin. Marsipaanitaiteilijan luomuksia voi ostaa kotiinviemisiksi tai paikan päällä nautiskeltaviksi Maiasmokk-kahvilasta.

Kivenheiton päässä Raatihuoneentorilla sijaitsevassa Raeapteekissa pääset puolestaan perehtymään marsipaanin salaisiin resepteihin sekä kiehtovaan historiaan aina keskiajalta asti. 1400-luvulla avattu Raadinapteekki on Euroopan vanhin yhtäjaksoisesti samoissa tiloissa toiminut apteekki.

Suklaa ja konvehdit ovat erittäin olennainen osa joulunviettoa. Tallinnan vanhassa kaupungissa sijaitsevassa Chocolala-liikkeessä on paitsi suklaapuoti ja kahvila tai pikemminkin kaakaola, myös suklaamuseo ja työtila, jossa ryhmät voivat itse valmistaa herkulliset konvehdit. Niistä Forrest Gumpin äitikin olisi ollut kateellinen, sillä itse tekemällä tiedät, mitä herkkuja saat. Chocolalassa tehdäänkin maan tunnetuimmat, arvostetuimmat ja kansainvälisesti palkituimmat artesaanisuklaat alusta loppuun käsityönä.

Maiasmokk, Pikk tänäv 16, Tallinna, Kahvila Maiasmokkin marsipaanihuone, Viro (visitestonia.com)

Raeapteek, Raekoja plats 11, Tallinna, Raeapteek (Raadinapteekki), Viro (visitestonia.com)

Chocolala, Suur-Karja 20, Tallinna, Chocolala Handmade chocolates

Piparitaide kunniaan!

Piparkakkujen tuoksu on myös yksi virolaisen joulun ominaispiirteitä! Tallinnassa piparitaikinasta syntyy vuosittain myös kunnianhimoista arkkitehtuuria. Design- ja arkkitehtuurigallerin Piparimania, eli Piparkoogimaania-näyttelyssä on saatu aiempina vuosina ihailla niin piparkakkutaikinasta leivottua Pisan kaltevaa tornia kuin Karl Lagerfeldin muotokuvaakin. Mitä mahtaa olla tänä vuonna tiedossa?

PiparkoogiMaania-näyttely 1.12.−7.1. Tallinnan Design- ja arkkitehtuurigalleriassa, Pärnu mnt 6, Tallinna, PiparkoogiMaania - Piparkooginäitus ja töötoad

Joulutettiinpa ennenkin

Vain vartin ajomatkan päässä Tallinnan keskustasta löytyy paikallinen Seurasaari, eli Viron ulkoilmamuseo. Siellä voit tutustua maaseudun talviseen eloon. Museon talviaikataulu on täynnä aktiviteetteja kaikenikäisille kävijöille. 17. ja 18. joulukuuta siellä järjestetään joulukylä, jossa voit osallistua virolaisiin jouluperinteisiin monilta historiallisilta aikakausilta.

Viron ulkoilmamuseo, Eesti vabaõhumuuseum, Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn

Tunnelmointia Tartossa

Yliopistokaupunkina tunnettu Tartto on kuuluisa runsaista joulumarkkinoistaan. 10.−12. joulukuuta lähes 200 kauppiasta kokoontuvat kaupungin keskustaan myymään käsitöitä, leluja, koristeita ja herkkuja, kuten savukalaa ja -lihaa, kotitekoisia makkaroita, makeita piiraita ja paljon muuta. Kaupungin ytimeen jäädytetään myös luistelurata, jossa kelpaa nauttia talven riemuista. Vuoden päästä Tartto aloittaa Euroopan kulttuuripääkaupunkina.

Tarton joulumarkkinat, Viro (visitestonia.com)

Tartto2024 Euroopan kulttuuripääkaupunki

Pukin asioilla Pärnussa

Myös kylpyläkaupunki Pärnu on mainio paikka virittäytyä jouluun. Perheen nuorempi sukupolvi ihastuu varmasti ajatuksesta lähteä Keksijäkylän Lotan joulutapahtumaan elämyspuisto Lottemaahan. Janno Põldman ja Heiki Ernitsin Suomessakin suosittuihin piirrossarjoihin, -elokuviin ja lastenkirjoihin perustuvassa Lotte-teemapuistossa juhlitaan joulua 17.−18. joulukuuta. Lottemaa on avoinna myös välipäivinä 26.−30. joulukuuta kello 12−16. Luvassa on lastenteatterin ohella talviurheilua. Täällä koette, miten nokkela Keksijäkylän Lotta valmistautuu joulun viettoon ja viettää joululoman aktiivisia välipäiviä.

Pärnun keskustassa järjestetään joulumarkkinat myös 17.−18. joulukuuta. Lisäksi viehättävä jugendhotelli Villa Ammende tarjoilee omat joulumarkkinansa vehreässä puistossaan 10. joulukuuta. Suomalaisarkkitehti Frithiof Mieritzin 117 vuotta sitten suunnittelema kuuluu muutenkin kaupungin viehättävimpiin nähtävyyksiin, jossa on ilo nauttia lounas tai vaikka iltapäiväteet.

Lottemaa, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnun maakunta, Lottemaan teemapuisto | Visit Estonia, Viro

Villa Ammende, Mere puiestee 7, Pärnu,Villa Ammende, Viro (visitestonia.com)

Suuren juhlan perinteet!

Vuokraatko jouluksi asunnon Virosta ja haluatko kantaa kuusesi itse metsästä? Virossa ei tarvitse sortua kuusivarkaaksi, sillä valtion omistamista metsistä voi valita applikaation avulla saatavilla olevat joulukuuset, Want to cut down a Christmas tree in Estonia? There’s an app for that | by Adam Rang

Tallinnassa juhla alkaa sillä, kun pormestari julistaa joulurauhan Raatihuoneen parvekkeelta. Tapa alkoi noin 350 vuotta sitten Ruotsin kuningatar Kristiinan vielä hallitessa aluetta. Joulua vietettiin hiljaisesti ja hillitysti 40-luvulta 90-luvun alkuun, jolloin Viro sai taas päättää itse perinteistään.

Kuten Suomessa, myös Virossa nautitaan joululöylyistä ennen juhla-ateriaa. Tallinnassa ikimuistoisimmat löylyt heitetään päivittäin Noblessnerin Iglupark-saunamaailmassa, joka sopii tunnelmaltaan ja palveluiltaan myös pikkujoulumatkan kohteeksi.

Joulun juhla-ateria sisältää kinkkua, kuten meilläkin, mutta myös verimakkaraa, hapankaalia ja uunissa kypsytettyjä juureksia. Virolaiset joulumaut ovat suomalaiselle suun myötäisiä.

Entisaikoina tupa täytettiin oljilla. Siksi Viron joulumarkkinoilta löytyy nykyäänkin kauniita olkikoristeita. Myös värikkäät ja lämpimät villasukat sekä muut virolaisesta lampaanvillasta käsityönä valmistetut neuleet ovat suosittuja.

Valikoima Tallinnan jouluisia tapahtumia:

