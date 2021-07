Pilaantuneen maaperän tutkimukset käynnissä Kainuussa

Jaa

Kainuussa tutkitaan kesän aikana kolmisenkymmentä tonttia, joissa on sijainnut polttoaineenjakelua. Näytteet otetaan eri syvyyksistä raskaalla kairakoneella. Aiempien vuosien tutkimusten mukaan noin kaksikolmasosaa kohteista on puhtaita.

Tutkimukset ovat osa JASKA-hanketta. Kainuun ELY-keskuksen ympäristöasiantuntija Tatu Turunen kertoo, että viime vuosina Kainuussa on puhdistettu useita kyläkauppojen piha-alueita, joissa polttoaineen jakelu on päättynyt 1970-luvulla.

”Noin kolmannes kohteista on sellaisia, että maaperän puhdistaminen on tarpeen. Pilaantuma näyttää säilyvän maaperässä vuosikymmeniä ja etenkin, jos maaperä on tiivis eikä pääse tuulettumaan. Useimmissa tutkituissa kyläkaupoissa maaperä kuitenkin osoittautuu puhtaaksi, mikä on kiinteistönomistajalle huojentava tieto.”

Kainuun ELY-keskuksella ei ole Turusen mukaan tiedossa kaikkia entisiä kyläkauppoja, joissa on ollut polttoaineen jakelua. Vaikka JASKA-hankkeen kohteet on jo valittu, Turunen toivoo, että kohteista ilmoitetaan ELY:yyn syksyn aikana.

Kainuusta paljon hakemuksia

JASKA-hankkeen tutkimus- ja kunnostustöitä koordinoi Pirkanmaan ELY-keskuksen Maaperä kuntoon -ohjelma. Viime vuoden aikana JASKA-hankkeeseen saapui 41 kappaletta hakemuksia, joista 31 tuli Kainuusta.

Edellisessä haussa Kainuusta hakemuksia tuli jokaisesta kunnasta vähintään yksi. Kajaanista saapui JASKA-hankkeeseen eniten hakemuksia eli 8 kappaletta ja seuraavaksi eniten Suomussalmelta eli 7 kappaletta. Usein kyseessä on entisen kyläkaupan tontti, jonka nykyinen omistaja ei ole harjoittanut tontilla polttoaineenmyyntiä.

Tuoksu antaa suuntaa

Kajaanissa entisen kyläkaupan tontin tutkimuksia hoitanut Ramboll Finlandin projektipäällikkö Jarno Lappalainen kertoo, että kairakoneella otetaan näytteitä kerroksittain maaperästä. Tässä kohteessa näytteitä otetaan metrin välein aina kolmeen metriin asti.

Maanäytteestä tehdään ensin aistinvarainen arvio eli suomeksi nuuhkaistaan sitä. Lappalaisen mukaan maaperään valuneen polttonesteen haistaa vuosikymmenien jälkeenkin. Tässä maa tuoksuu ensimmäisissä näytteissä siltä miltä pitääkin eli maalta.

Jarno Lappalainen on tutkinut nelisenkymmentä JASKA-kohdetta. Työ alkaa kohteen historiatietojen selvityksellä. Tällöin selvitetään mm. polttoainesäiliöiden sijainti tontilla. Kenttätutkimus keskittyy polttoaineen jakelun sijainnin ympäristöön.

Jaska-hankkeen rahoittaa ympäristöministeriön yhteydessä toimiva öljysuojarahasto. JASKA-hanketta edelsi vuonna 1996 käynnistynyt vastaavantyyppinen SOILI-ohjelma.