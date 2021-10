Pilvipalveluiden käyttöönotto Suomessa ja maailmalla kasvaa tietoturvahuolista huolimatta

Datakeskus- ja infrastruktuuriyhtiö Equinixin kansainvälinen IT-päättäjäkysely vahvistaa, että yritysten suunnitelmat siirtää enemmän liiketoimintakriittisiä sovelluksia pilveen ovat kasvaneet merkittävästi vuoden aikana – tietoturvahuolista huolimatta.

Yritysten tarve pysyä kilpailukykyisinä ja asiakasvaatimuksiin vastaaminen kuuluvat olennaisimpiin syihin miksi liiketoimintakriittisiä sovelluksia pilveen siirtävien yritysten määrä on kasvanut 15 prosentista 37 prosenttiin vuosina 2020–2021. Turvallisuushuolista huolimatta pilviteknologioiden hyödyntämien kasvaa vauhdilla niin Suomessa kuin ympäri maailman. Equinixin kyselyn mukaan 47 % koko maailman IT-infrastruktuurista on jo nyt pilvessä. Suomessa ollaan tästä hieman edellä eli n. 51 % infrasta on jo pilvessä.

Tiedot käyvät ilmi Equinixin vuosittaisesta kansainvälisestä Equinix 2020-21 Global Tech Trends Survey (GTTS) -kyselystä, johon haastateltiin 2600 IT-päättäjää Amerikasta, EMEA-alueelta ja Aasiasta.

”Pilvipalveluiden kasvu uhkista huolimatta ei ole pelkkää hypeä”, kertoo Sami Holopainen, Equinix Finlandin toimitusjohtaja. ”Tutkimuksemme mukaan yli puolet suomalaisista yrityksistä (51 %) kertoo suunnittelevansa pilven lisähyödyntämistä ja lähes puolet heistä (44 %) suunnittelee lisäävänsä käyttöä jo seuraavan vuoden aikana. Kansainvälisesti luvut ovat vieläkin rohkeammat: 68 % sanoo lisäävänsä pilviteknologioiden hyödyntämistä ja 67 % tekee niin jo vuoden sisällä.”

Moni- ja hybridipilvistrategiat ovat Suomessa myös hyvin suosittuja. Kyselyn mukaan 40 % IT-päättäjistä kertoo hyödyntävänsä hybripilviä (29 % edellisvuoden kyselyssä) ja 32 % hyödyntää useita pilvipalveluita monipilvistrategiansa kautta. Julkiset pilvipalvelut ainoana strategiana laski edellisvuoden kyselyn 29 prosentista tämän vuoden 15 prosenttiin.

Tietoturva huolettaa

Koronapandemian myötä verkon reunan kyberhyökkäysten riski on kasvanut merkittävästi. Kyberrikollisuus on maksanut koko maailman taloudelle jo yli biljoona dollaria ja yhden tapauksen keskimääräiseksi kustannukseksi on arvioitu puoli miljoonaa dollaria. Riskien kasvun syynä pidetään usein sitä, että suuri määrä yrityksiä on siirtänyt verkkokapasiteettiaan etätyöntekijöiden työn mahdollistamiseen ja tähän liittyvän datan määrän lisääntymiseen. Tämä on lisännyt myös pilvipalveluiden käyttöä ja pilvipohjaisia digitaalistia infrastruktuureja.

Equinixin kyselyn kaikista vastaajista 70 % uskoo, että pilveen siirtyminen kuuluu IT-puolen suurimpiin prioriteetteihin (Suomessa 66 %). Tätä muutosta ei kuitenkaan suunnitella huoletta, sillä pilven hyödyntämisen mukanaan tuoma datavuotojen ja kyberhyökkäysten riski kuuluu vastaajien mielestä yritysten suurimpiin uhkiin. 45 % EMEA-alueen ja 37 % suomalaisista vastaajista sanoi näin. Amerikassa 52 % koki vastaavalla tavalla.

Nämä uhkat eivät ole vain mielipiteitä. Equinixin vuosittainen markkinakatsaus Global Interconnection Index (GXI) Volume 4 kertoi, että pilveä hyödyntävien käyttäjälaitteiden määrä on kasvanut huomattavasti, minkä ansiosta yritysten pitää huomioida entistä enemmän hajautettuja riskejä, kuten palvelunestohyökkäyksiä, joiden määrä kasvoi vuodessa 270 %.

Muita tilastoja kyselystä:

81 % suomalaista IT-päättäjistä kertoo, että IT-infrastruktuurin digitalisointi kuuluu tärkeimpiin prioriteetteihin

88 % suomalaista IT-päättäjistä sanoo, että tietoturvan parantaminen on korkealla prioriteettilistassa heidän organisaatiossaan

Tech Trends -tutkimus

Equinixin tilaamaan riippumattomaan tutkimukseen haastateltiin 2600 IT-päättäjää eri aloilta ja eri puolilta maailmaa: Amerikassa (Brasilia, Kanada, Kolumbia, Meksiko, Yhdysvallat), Kaakkois-Idässä (Australia, Kiina, Hongkong, Japani, Etelä-Korea, Singapore) sekä EMEA-alueella (Bulgaria, Suomi, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Alankomaat, Puola, Portugali, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Turkki, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Iso-Britannia). Vastaajat valikoituivat Dynatan online-paneelista. Kysely toteutettiin 17.12.2020-8.1.2021 välisenä aikana.

Tutkimuslinkki: https://www.equinix.com/resources/infopapers/equinix-tech-trends-survey

