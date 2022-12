Pirjo Venäläinen Vuoden seniori 2022

Vuoden seniori Venäläinen nostaa ajankohtaisena asiana esille tyytyväisen jäsenkunnan, resurssien riittävyyden ja jatkuvan oppimisen tuottaman ilon. ”Kun mahdollisimman moni siirtyy digimaailmaan, jää vapaaehtoisille aikaa tukea niitä, jotka sitä eivät pysty käyttämään.”, toteaa Venäläinen.

”Maailma muuttuu ja oma senioriaikani on ollut melkoista digiloikkaa. Senioriliitto on tukenut yhdistyksiä kauaskantoisilla hankkeilla, joista mainittakoon korona-ajan koulutus Teams-taidoista. Hankkeet mahdollistivat toiminnan jatkumisen yhdessä taitavien toimihenkilöiden kanssa. Vapaaehtoistyö vaatii myös julkista rahoitusta ylläpitääkseen jatkuvasti kehittyvää toimintaa ikäihmisten parissa” muistuttaa Pirjo Venäläinen.

Vuoden seniori – tunnustuksen saajalta edellytetään toimimista senioriliiton strategian ja arvojen mukaisesti. Henkilö on omalla osallistumisellaan vaikuttanut myönteisesti niin yhdistyksen kuin piirin toimintaan.

Tunnustuksen lisäksi senioriliitto antoi erityismaininnan Lapissa Käsivarren senioreissa toimivalle Laura Mellalle hänen ansiokkaasta toiminnastaan yhdistyksen kehittämiseksi.

Senioriliitossa jaettiin myös Vuoden senioriyhdistys -palkinto, jonka sai Jyväskylän seniorit ry. Noin 580 jäsenenyhdistys on yksi senioriliiton suurista paikallisyhdistyksistä. Yhdistyksen uusi toimintatapahtuma Kirkkokadun Laudatur on virkistänyt ja tuonut yhdistystoimintaa näkyville uudessa valossa muun muassa yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Osallistujille tapahtuma näyttäytyy iloisena senioritoimintana.

Yhdistys on toiminut jäsenten toiveita kuunnellen ja toteuttaen. ”Kun puhutaan liiton strategiassa jäsenlähtöisyydestä, niin meillä esimerkiksi kaikki kerhot ovat syntyneet jäsenten ehdotuksista. Jäsen on ehdottanut ja sitten kerännyt tiimin ympärilleen. On tärkeää kuunnella jäsenistöä, mutta jäsenten on myös oltava valmiita ottamaan vastuuta. Uuden jäsenen integrointi aktiiviseksi jäseneksi on hyvin tärkeää. Ensimmäinen kaksi kuukautta on momentum. Soitan uusille jäsenille ja kannustan mukaan toimintaan,” kertoo Jyväskylän senioreiden puheenjohtaja Merja Kumpula.

Kansallinen senioriliitto jakaa toisen kerran Vuoden seniori ja Vuoden senioriyhdistys -tunnustukset. Tavoitteena on kannustaa aktiiviseen jäsenyyteen ja innovaatioihin sekä lisätä eläkeläisjärjestön näkyvyyttä ja levinneisyyttä.