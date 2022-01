Pirkanmaan koronarajoitukset jatkuvat aiempaa kohdennetummin 8.1.2022 alkaen

Uudenmaan liikunta- ja virkistystilojen sulku jatkuu 24.1. asti - Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekemässä ensi viikon alussa myös Kanta-Hämettä, Kymenlaaksoa ja Päijät-Hämettä koskevien rajoitusten jatkopäätöksiä 7.1.2022 15:37:55 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevaa liikunta- ja virkistystilojen sulkumääräystä jatketaan ajalle 11.-24.1.2022. Samalla voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta, jonka mukaan sisätilaisuudet on kielletty, jatketaan tammikuun loppuun asti. Sairaanhoitopiirin tilannekuvaan perustuvan arvion mukaan epidemiatilanne on niin vakava, että rajoituksia ei voida lieventää.