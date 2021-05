Pirkanmaan taloyhtiöistä vasta harva siirtänyt osakeluettelonsa sähköiseen rekisteriin

Jaa

Asunto-osakeyhtiöiden pitää siirtää osakeluettelonsa Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Siirtyminen huoneistotietojärjestelmään on pakollista ja koskee kaiken kokoisia taloyhtiöitä. Osakeluettelon siirron jälkeen osakkaat voivat hakea omistuksensa rekisteröintiä ja pääsevät eroon paperisista osakekirjoista, mikä helpottaa esimerkiksi asuntokauppaa.

Pirkanmaalla sijaitsevista asunto-osakeyhtiöistä vasta hyvin pieni osa on siirtänyt osakeluettelonsa. Maakunnassa on yhteensä 7600 asunto-osakeyhtiötä, joista vasta noin 200 eli alle kolme prosenttia on hoitanut asian. Tampereella sijaitsevista taloyhtiöistä noin 70 on tehnyt siirron.

– Ilman ammatti-isännöintiä toimivien pienten taloyhtiöiden tulee hoitaa itse oman osakeluettelonsa siirto Maanmittauslaitoksen ylläpitämään sähköiseen järjestelmään. Käytännössä siirron tekee tällöin taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai asukasisännöitsijä verkossa toimivassa siirtopalvelussa, kertoo Maanmittauslaitoksen vs. kirjaamispäällikkö Saija Korhonen.

Isännöintiyritykset hoitavat siirron asiakastaloyhtiöiden osalta sitten, kun tietojärjestelmien rajapinnat toimivat. Siirto on maksuton vuoden 2023 loppuun saakka ja se kannattaa tehdä hyvissä ajoin.

Osakeluettelot ensin ajan tasalle

Taloyhtiön hallituksen pitää tehdä päätös osakeluettelon siirtämisestä Maanmittauslaitokselle. Osakeluettelon on oltava taloyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukainen. Virheelliset ja puutteelliset tiedot tulee selvittää ja korjata, ja tarvittaessa on tehtävä yhtiöjärjestyksen muutos ja vietävä se kaupparekisteriin.

– Kiinteistöliitto neuvoo taloyhtiöitä yhtiöjärjestysten muutoksia koskevissa asioissa, sanoo Kiinteistöliitto Pirkanmaan toiminnanjohtaja Jorma Koutonen.

Lisäksi kaupparekisterissä tulee olla ajantasaiset tiedot taloyhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja mahdollisesta isännöitsijästä.

Siirron jälkeen taloyhtiön velvoite ylläpitää osakeluetteloa ja selvittää omistajavaihdostilanteita päättyy. Taloyhtiö saa jatkossa tiedot huoneistotietojärjestelmästä. Kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään, se ilmoittaa asiasta osakkaille. Vasta tämän jälkeen taloyhtiön osakkaat voivat hakea Maanmittauslaitokselta omistuksensa rekisteröintiä sähköiseen järjestelmään. Samassa yhteydessä Maanmittauslaitos mitätöi paperisen osakekirjan.

Lisätietoa osakeluetteloiden siirrosta ja huoneistotietojärjestelmästä löytyy osoitteesta www.osakehuoneistorekisteri.fi. Myös Maanmittauslaitoksen puhelinpalvelu neuvoo asiassa.

Osakeluettelon siirtäneiden taloyhtiöiden määrä/asunto-osakeyhtiöt yhteensä Pirkanmaalla (kunnat, joissa siirtoja tehty vähintään yhdessä taloyhtiössä):

Akaa 9/219

Ikaalinen 1/120

Kangasala 6/425

Kuhmoinen 3/34

Lempäälä 17/337

Mänttä-Vilppula 3/176

Nokia 33/510

Orivesi 1/131

Parkano 2/95

Pirkkala 12/317

Pälkäne 18/97

Sastamala 4/334

Tampere 69/3647

Urjala 2/58

Valkeakoski 2/281

Vesilahti 2/38

Ylöjärvi 13/533