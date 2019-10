Pitääkö vanhuuteen varautua?

Uusilla velkarajoitteilla ei saa vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta 1.10.2019 11:19:46 EEST | Tiedote

Ylivelkaantumisen suitsiminen kotitalouksissa on tärkeää, mutta keinovalikoima ei saa olla niin järeä, että se hyydyttää asuntomarkkinoita ja vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta. Tätä mieltä on Finanssiala ry (FA) valtiovarainministeriön velkaantumista pohtineen työryhmän ehdotuksista, jotka sisältyvät tiistaina 1.10. luovutettuun mietintöön. Sen sijaan positiivinen luottotietorekisteri on otettava käyttöön mahdollisimman pian.