Pitkäjänteinen ja systemaattinen markkinointityö toi Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailussa kullan Iisalmeen

Palkituissa töissä markkinointikeinoina on käytetty muun muassa aitoja henkilökohtaisia tarinoita, joihin syntyy vahva emotionaalinen sidos ja sitä kautta samaistumismahdollisuus. Tuomariston mielestä ilahduttavaa oli, että markkinointi mielletään investoinniksi. Markkinointi ja viestintä tulisi mieltää osaksi kunnan investointiprosesseja jo suunnitteluvaiheessa, koska ilman markkinointia ja viestintää investoinnista jää merkittävä vetovoimatekijä käyttämättä.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun palkitut ja kunniamaininna t

Kulta

Iisalmen kaupunki & By Iisalmi -kumppaniverkosto: ROCK By Iisalmi! - Tehdään ihmeitä 100 % rockilla asenteella.

Tuomariston perustelut: suora jatkumo Iisalmen toteuttamaan markkinointiin, jonka toteutustapaa muutettiin muun muassa pandemian tuomista haasteista huolimatta ketterästi. Osuvasti valittu kampanja ja keulahenkilöt, saavutetut tulokset osoittavat valintojen toimineen erinomaisesti. Plussaa kattavasta yritysten ja paikkakuntalaisten osallistamisesta, ei keskitytty vain näkyvyyteen ja vetovoimaa, vaan kohotettiin myös paikallisylpeyttä ja pitovoimaa.

Hopea

Pudasjärven kaupunki: Järjen äärellä -kampanja

Tuomariston perustelut: Kunnan yhteisöllisyyttä kohottavan viestintäkampanjan valmisteluun osallistettiin laajasti eri yhteistyötahoja ja kuntalaisia kuultiin prosessissa. Pudasjärven vetovoiman kasvattamisen lisäksi myös alueen pitovoimaa ja kuntalaisten paikkakuntaylpeyttä kasvatettiin. Asukkaiden aidot tarinat hieno tapa lisätä yhteisöllisyyttä mutta myös välittää aito kuva kampanjan vastaanottajalle. Hienoa, että kampanjassa käynnistettyä viestintää jatketaan kylien toimesta! Erityisen hienoa se, että kampanjan myötä Pudasjärven kunta on herännyt laajemminkin uuteen ajattelutapaan ja kuntalaisia aiempaa enemmän osallistavaan toimintaan.

Pronssi

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala: Parempaa katutyöviestintää

Tuomariston perustelut: Hieno viestintäpilotti kaupunkilaisten osallistamisesta niinkin arkiseen asiaan kuin katutyöt. Viestintä ja suunnitellut tapahtumat monikanavaisia ja oikein valittuja. Erityismaininta näkövammaisten huomioimisesta. Plussaa toiminnan pilotoinnista osaksi pitkäjänteisempää, pysyvää viestintämallia tietöiden osalta. kampanjassa oli määritelty selkeät tavoitteet ja mittarit. Malli on kopioitavissa kaikkiin kuntiin.

Kunniamaininnat

Jyväskylän kaupunki/Business Jyväskylä: Elämäsi Kangas - Digimarkkinointikampanja rakentamaan aluebrändiä ja vauhdittamaan alueen asuntomyyntiä

Tuomariston perustelut: Huolellisesti ja ammattitaitoisesti suunniteltu ja toteutettu kokonaisuus. Vahvasti elinkaariperiaatteella (public private partnership eli PPP) toteutettu hanke, joka etenee strategitasolta käytännön markkinointitekoihin asti, Vaikuttaa esimerkilliseltä, jossa on hyödynnetty jo asuvien aktiivisuutta. Se, että kehittäminen, maankäytön suunnittelu, kaavoitus, käytännön rakentaminen sekä markkinointi ja viestintä tapahtuvat osapuolten välisissä vuorovaikutteisissa prosesseissa on poikkeuksellista mutta erittäin toimivaa, suositeltavaa ja vaikuttavaa.

Helsingin kaupunki: Helsingin kaupungin "Kaikkien aikojen #etävappu"

Tuomariston perustelut: Tärkeä ja ajankohtainen idea, joka onnistuttiin toteuttamaan ennätyksellisen lyhyessä ajassa hämmästyttävän hyvin. Hyvin valikoidut yhteistyökumppanit sekä tarkkaan harkitut kanavat ja yhteistyökumppanuudet varmistivat laadukkaan ja suositun tapahtumatoteutuksen. Erityisen kunniamaininnan Helsinki ansaitsee saavutetun kansainvälisen näkyvyyden osalta, hieno profiloituminen virtuaaliratkaisujen osalta!

Porin kaupunki: Älä lähde sinne – Yyterin rakentaminen yhdistettynä markkinointiin takasi huipputulokset!

Tuomariston perustelut: Hauska ja tulosten perusteella onnistunut matkailumarkkinoinnin kampanja. Markkinointi kohdennettiin tilanteen muuttuessa juuri sinne, missä ihmiset ovat: televisioiden ja sosiaalisen median ääressä kodeissaan. Kannustettavaa on käyttää markkinoinnissa jo tunnettuja alueita ja vahvistaa niiden olemassaoloa.

KUUMA-seutu liikelaitos ja kaikki 10 KUUMA-kuntaa: Elämä on grillijuhla / KUUMA-seutu

Tuomariston perustelut: Nerokkaasti asuntomessuihin yhdistetty kampanja, jolla saavutettu hyviä tuloksia. Plussaa pitkäjänteisyydestä ja jatkuvuudesta tuleviin 2024 asuntomessuihin. Loistava kokonaisuus, jossa on hyödynnetty laajasti niin strategista markkinointia kuin somekanavia ja kaikkea siltä väliltä. Pohjana kaikelle on ammattimainen analysointi, markkina- ja suunnittelutyön osalta.

Imatran kaupunki ja Imatra Base Camp Oy: Imatran koulukampanja

Tuomariston perustelut: Kampanjassa on pyritty hyödyntämään lapsiperheille aidosti relevanttia teemaa. Teema on strategiaan sidottu ja sillä on pitkäjänteinen tavoite, joka hyödyttää konkreettisesti kuntalaisia mutta houkuttelee myös uusia asukkaita. Hienoja tuloksia, kun valmistuneiden koulujen viereen muuttanut merkittävästi lisää asukkaita sekä Imatralta että kauempaakin.

Mikkelin kaupunki: Mikkelin synttärisaunat 7.3.2020 – yhteisöllinen, maksuton saunatapahtuma Mikkelin torilla



Tuomariston perustelut: Hieno ja todella hyvin suunniteltu tapahtuma, johon osallistettu laaja joukko paikallisia yrityksiä. Onnistumisesta kertoo myös vierailijoiden määrä, mahtavaa osallistavaa ja yhteisöllistä kaupunkitoimintaa Mikkeli! Hatunnosto jokavuotisille tapahtumille eri teemoilla. Esimerkki siitä miten kunta tuodaan lähelle kuntalaista. Kaikki pääsevät osalliseksi syntymäpäiväjuhlaan - ei vain kutsuvieraat.

Kouvolan kaupunki: Uusi alku Kouvolassa

Tuomariston perustelut: Lämminhenkinen hyvän mielen tempaus, jossa muutettiin yhden ihmisen elämä yksi lakupala kerrallaan. Hieno vastikkeeton teko korona-aikana, kun maailma oli kaikille hieman synkkä. Tempaus lisäsi Kouvolan positiivista brändiä sekä paikkakunnalla että laajemminkin. Ainutlaatuista yli kuntarajojen yhteistyössä toteutettua markkinointia.

Yleisöäänestyksessä eniten tykkäyksiä keräsi Kuntajohtajien marssi – yhteistyöstä voimaa aluemarkkinointiin. Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin johtajat veivät yhteistyön ja esimerkillä johtamisen nextille levelille marssimalla Lappajärven ympäri vuosisadan helteessä. Tempaus sai liikkeelle satoja kuntalaisia kannustamaan sekä ideoimaan alueen kehittämiseksi. Budjetti oli 500€.

Tuomariston kokoonpano:

Toiminnanjohtaja Sanna Laakkio, MARK Suomen Markkinointiliitto ry

Toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry

Toiminnanjohtaja Hannu Komu, Suomen matkailuorganisaatiot SUOMA ry

Tutkimusjohtaja Teemu Moilanen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Asiantuntija Ida Honkanen, Työ- ja elinkeinoministeriö

Markkinointipäällikkö Eija Rautiainen, Kuntaliitto

Shortlistalle valitut kilpailutyöt ja kaikki muut kilpailutyöt on esillä avoimella kilpailualustalla www.innokylä.fi palvelussa.

Palkintojen mahdollistajan toimivat Sanoma ja Miltton.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu järjestettiin nyt 16. kerran kaikille kuntataustaisille organisaatioille. Kilpailun tarkoituksena on vahvistaa kuntien, seutujen ja alueiden markkinointi- ja viestintäosaamista sekä jakaa hyviä käytäntöjä. Kilpailun takana ovat kunta- ja seutumarkkinoinnin kehittämistyötä tekevät järjestöt: Suomen Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES sekä Suomen matkailuorganisaatiot SUOMA.

Kilpailussa palkitut julkaistiin Kuntamarkkinoilla Helsingissä 15. syyskuuta.

