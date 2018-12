Pitkäjänteinen Lumo-sponsorointi takaa urheilumenestystä

Lumo-sponsorointi- ja stipendiohjelma tukee suomalaista huippu-urheilua ja nuorten liikuntaa yksilö- ja joukkuetasolla. Vuoden 2019 yksilösponsoriurheilijoiksi on valittu Anna Haataja (suunnistus, kestävyysjuoksu), Joona Kangas (ski sloppestyle), Henry Manni (pyörätuolikelaus), Oskari Mörö (400 metrin aidat), Nooralotta Neziri (100 metrin aidat) ja Emmi Parkkisenniemi (lumilautailu).

Vuonna 2012 käynnistetty sponsorointi- ja stipendiohjelma edistää hyvinvointia liikunnan parissa myöntämällä stipendejä ja sponsorointia nuorille urheilulahjakkuuksille. Yksilösponsoroinnin lisäksi ohjelmaan kuuluu joukkuesponsorointikumppanuus, joka jatkuu Helsingin Taitoluisteluklubi ry:n kanssa. Mukana vuonna 2019 ovat kolme SM-sarjan muodostelmaluistelujoukkuetta; Helsinki Rockettes, Team Fintastic. Finettes ja Novettes sekä neljä Akatemia-ryhmää.

Lumo on päässyt kelaustuolin kylkeen ja unelmiin

Henry Manni ja Nooralotta Neziri ovat olleet mukana sponsorointiohjelmassa alusta asti. Heille pitkäjänteinen sponsorointi takaa mahdollisuuden keskittyä tavoitteisiin ja unelmiin:

”On erittäin hienoa päästä jatkamaan edelleen Lumo-yhteistyötä! Pitkäjänteinen yhteistyö tuottaa tulosta sekä urheilijalle että yhteistyöyritykselle. Urheilijalle pitkäjänteinen yhteistyö takaa mahdollisuuden keskittyä täysillä tavoitteisiin ja unelmiin”, Nooralotta Neziri sanoo.

”Lumo on ollut osa tiimiäni vuodesta 2012 ja on siten pitkäaikaisin tukija. Tuki on mahdollistanut suuren määrän leirejä ja kilpailumatkoja, jotka varmasti näkyvät myös arvokisamenestyksessäni. Fiilis paranee aina, kun näen Lumo-tarran kelaustuolini kyljessä", Henry Manni kertoo pitkäjänteisen sponsorointituen merkityksestä.

Lumo-stipendeillä tukea harrastukseen

Lumo-stipendejä myönnetään kaksi kertaa vuodessa, ja niiden tavoitteena on kannustaa harrastuksessaan eteenpäin 12–20-vuotiaita nuoria, jotka ovat sitoutuneita harjoitteluun ja osoittavat halua menestymiseen. Stipendejä voivat hakea lupaavat, useita vuosia seuratasolla urheilleet nuoret, jotka tarvitsevat taloudellista tukea harrastukseensa. Etusijalla stipendin saajiksi ovat Lumo- ja VVO-asukkaat. Stipendejä myönnetään sekä joukkue- että yksilölajien harrastajille kaksi kertaa vuodessa. Yhteensä stipendejä on myönnetty 340 syksystä 2012 alkaen.

Lisätiedot:

Lumo-sponsorointi- ja stipendiohjelma: https://kojamo.fi/vastuullisuus/lumo_sponsorointiohjelma/