Pitkän linjan kunnallispolitiikko Markku Tuuna vuoden 2019 Valtakunnan viralliseksi Unikeoksi

Vuoden 2019 Valtakunnan Viralliseksi Unikeoksi ™ on valittu pitkäaikainen Naantalin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, varatuomari, KTM Markku Tuuna. Kuusikymmenvuotisen ja arvostetun perinteen mukaisesti Markku Tuunan valinta julkistettiin heittämällä hänet mereen Unikeonpäivänä lauantaina 27.7.2019 klo 7.00 Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa.

Markku Tuuna, Rauman lahja Naantalille, tuli Naantaliin Turun kauppakorkeakoulun ja Turun yliopiston kautta. Markku valmistui vuonna 1979 kauppatieteiden maisteriksi ja opiskeli osin samaan aikaan myös Turun yliopistossa oikeustieteitä ja suoritti kaksi vuotta myöhemmin 1981, oikeustieteen kandidaatin tutkinnon samaisesta opinahjosta. Työskenneltyään viisi vuotta pankkimaailmassa hän auskultoi ja sai varatuomarin arvon vuonna 1987. Naantalissa Markku on asunut vuodesta 1986, viimeiset kymmenen vuotta Rymättylän maisemissa.

Markku perusti oman lakiasiaintoimiston Naantaliin vuonna 1987 ja on tarjonnut lakipalveluja Naantalissa jo yli 30 vuoden ajan.

Tuore Unikeko on aina ollut kiinnostunut yhteisten asioiden hoitamisesta osallistumalla jo aikanaan opiskelijapolitiikkaan useamman vuoden ajan. Kun lapset varttuivat ja tulivat teini-ikään, lähti Markku mukaan ensimmäisiin kunnallisvaaleihin, koska yhteiset asiat ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen edelleen kovasti kiinnostivat. Ja tulikin heti valituksi, ei ainoastaan valtuustoon vaan suoraan kaupunginhallitukseen. Ensimmäiset neljä vuotta hän oli kaupunginhallituksen jäsen ja vuoden 2001 alusta puheenjohtaja, joka toimi kestikin 18,5 vuotta, aina tämän vuoden kesäkuuhun saakka, jolloin hän aiemmin sovitusti siirtyi hallituksen puheenjohtajan paikalta hallituksen jäseneksi.

Ensimmäiset vuodet politikassa olivat väistämättä oppivuosia, jolloin oppi ymmärtämään ja hahmottamaan kokonaisuuksia ja olennaisia asioita. Politiikka on kestävyyslaji ja uusiin tehtäviin oli myös hyvä kokemusten kautta kypsyä, kovan innon lisäksi, pohtii tuore Unikeko Markku.

Naantali on mielestäni asioiden määrän ja moninaisuuden takia päätöksentekijän kannalta kokoaan suurempi kaupunki, joka palvelujen ja taloutensa puolesta on hyvin ja huolella hoidettu. Ja päättäjien kannalta on myös motivoivaa se, että säännöllisesti tulee uusia, mielenkiintoisia asioita pohdittavaksi ja päätettäväksi. Päättäjille tulevat asiat vaihtelevat kunnan peruspalveluista aina yritystoimintaa ja siten myös matkailua koskeviin asioihin. Kaiken kaikkiaan esillä olevat asiat ovat usein hyvin moninaisia ja monipuolisia; maailma ympärillä muuttuu, lainsäädäntö muuttuu, jatkaa Tuuna.

On tässä yhteydessä erikseen mainittava, että matkailun merkitys Naantalille on tärkeä ja ollut mukava havaita, että vuosien varrella on yhteistyö mm. Muumimaailman, Naantalin Kylpylän ja muiden alan yritysten kanssa on ollut hedelmällistä, Tuuna korostaa.

Yksittäisistä elinkeinopoliittisista asioista tuore Unikeko pitää tärkeänä sitä, että Naantali on muuttuneissakin olosuhteissa onnistunut kehittämään ja turvaamaan Naantalin sataman toimintaedellytykset.

Kuntaliitos Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan kanssa eli saaristo-Naantalin syntyminen vuonna 2009 oli iso asia, mitä edesauttoi se, että mm. koulu- ja terveyskeskusasioita oli hoidettu yhteistyössä jo aikaisemmin ennen kuntaliitostakin.

Kysyttäessä paljonko Markulta on kulunut omaa aikaa yhteisten asioiden hoitamiseen, vastaa hän yksioikoisesti; paljon, mutta hän ei ole siitä mitään seurantaa pitänyt eikä tunteja laskenut, koska mielenkiintoiset tehtävät ja asiat ovat vieneet mukanaan. Hän on mielellään ollut kehittämässä kaupunkia kaikkina näinä vuosina ja ollut vahvasti mukana monissa kaupungin kehityksen ja menestymisen kannalta tärkeissä päätöksissä. Vaikka työsarka on ollut pääosin positiivista, joudutaan aina joskus politiikassa hakemaan ratkaisuja vaikeidenkin prosessien kautta, mutta tähänkin on vuosien varrella tottunut.

Tuore Unikeko on saanut olla mukana ja nauttia näköalapaikasta ja Naantalin kehittämisestä. Naantalissa on perinteisesti pyritty keskustelemalla ja neuvottelemalla hakemaan kompromisseja yhteisiä asioita ratkottaessa. Voin kokemuksesta sanoa, että yhteydenpito ja luottamushenkilöiden, eri poliittisten ryhmien ja virkamiesten välillä on ollut hyvä, kunhan asioita ja niiden taustoja ja päätösten perusteluja on riittävästi yhdessä käyty läpi, toteaa Markku.

Unikeko 2019 on ollut mukana kunnallispolitiikassa 23,5 vuotta, josta 18,5 vuotta siis kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Mutta miten vaimo Maija on suhtautunut miehensä moniin poissaoloihin?

Haluan kiittää häntä todella lämpimästi vuosien pitkämielisyydestä ja ymmärryksestä, kun niitä iltakokouksia on välillä tuupannut olemaan aika paljon, herkistyy Markku.

Nyt, kun vapaa-aikaa jää enemmän, aikoo Unikeko panostaa lastenlapsiin; myös Naantalissa asuvat Iiris 8 v. Eero 8 v. ja Juho 6 v. tulevat varmasti omimaan isoisänsä, ehkä iltamenoja tulee riittämään myös jatkossa, nyt vain erilaisessa roolissa.

Ihan kokonaan varatuomari ei heti aio jäädä eläkkeelle; naantalilaisten asiat ovat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsenelle edelleen tärkeitä ja lakiasiaintoimisto jatkaa vanhassa osoitteessa.

Kuvat tuoreesta Unikeosta tulevat aamun aikana tähän linkkiin

Lisätiedot:

Visit Naantali/Naantalin Matkailu Oy

Tarja Rautiainen, p. 040 7478847,

tarja.rautiainen@visitnaantali.com