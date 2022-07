Pizzat perille tehokkaasti sähköpotkukelkoilla 

Ympärivuotiseen yksityis- ja ammattikäyttöön tarkoitettu Skick on patentoitu kevyt sähköpotkukelkka, jonka itsestään tasapainottuva rakenne tekee siitä tavallisia sähköskoottereita helpomman, turvallisemman ja vakaamman ajettavan.

”Yhteistyö Kotipizzan kanssa on meille loistava mahdollisuus ja antaa meille erinomaisen referenssin kansainvälisiinkin kuljetusyhteistyömahdollisuuksiin. Kotipizza on kaikille tuttu vastuullisista arvoista liiketoimintaansa tekevä ravintola-alan suunnan näyttäjä, jonka kanssa on ollut ilo saattaa pilottiprojektia käytäntöön”, Arctic Rides Oy:n toimitusjohtaja Markku Laatikainen luonnehtii.

Skick on suunniteltu toimimaan ympäri vuoden kaikilla tiepinnoilla asfaltilla, soralla ja lumipintaisella ajoradalla. Monikäyttöinen etutarakka varustetaan Kotipizza -yhteistyössä tarkoitukseen teetetyllä kuljetuslaatikolla, jonka sisällä pizzat kulkevat perille herkullisina ja lämpiminä.

”Kotipizza haluaa tarjota asiakkailleen laadukkaita tuotteita mahdollisimman nopeasti ja vastuullisesti. Kuljettamisen merkitys kasvaa nopeasti ja strategiamme mukaisesti pyrimme kehittämään kuljetusratkaisuja, joilla saavutetaan sekä korkeat laadulliset että tehokkaat tavoitteet. Kuljetettujen tilausten määrä saattaa olla ravintoloissamme jopa 60 %:n luokkaa kokonaismyynnistä ja lähialueille tehtyjen kuljetustilausten osuus on merkittävä”, Kotipizzan Janne Reimari kertoo nyt pilotoitavasta ratkaisusta.

Skick-sähköpotkukelkassa on kolme ajonopeutta eteenpäin sekä peruutusvaihde. Nämä yhdessä erittäin lyhyen kääntösäteen kanssa mahdollistavat ketterän kaupunkiajon ja karkeakuvioitu iso eturengas tarjoaa hyvän pidon myös liukkailla ajettaessa. Seisontajalasten päissä olevilla takarenkailla on kolme lukittavaa ajokorkeutta, joiden välillä voi valita ilman työkaluja asfalttiajosta jopa kevyeen maastoajoon sopivaksi. Skickin jalakset toimivat myös suksina lumipintaisella ajoradalla takarenkaat kokonaan ylös nostettuna.

”Skick on vastuullinen, innovatiivinen, kotimainen ja nokkela ratkaisu ja se on lähtökohdiltaan vahvasti Kotipizzan arvojen mukainen sekä alleviivaa missiotamme olla #hyvienpuolella. Nyt pilotoitava yhteistyö tarjoaa vastauksia useaan käytännön haasteeseen etenkin kaupunkialueilla pizzoja toimitettaessa. Esimerkiksi pysäköintipaikan löytyminen tai autojen käyttäminen suhteellisen lyhyillä matkoilla voi olla kallis ja hidas ratkaisu. Skick on juuri sopivan kokoinen, helposti hallittava laite, jolla on vieläpä hauska ajaa”, Reimari jatkaa.

Kevyen sähköajoneuvon määrityksen mukaiset max. 25 km/h huippunopeus ja 1000W moottori varmistavat, että Skickiä voidaan käyttää ilman rekisteröintiä, vakuutusta tai ajokorttia. Skick vertautuu lainsäädännöllisesti sähköpotkulautoihin ja monin osin myös ihan tavallisiin polkupyöriin.